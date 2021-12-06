التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير: سنطوره بما يليق بمكانته وأهميته للشعب المصري

قال راندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال فينتشرز، إحدى مجموعات التحالف الأمريكي الفائز بتطوير مجمع التحرير، إنهم سعداء للغاية بدخول السوق المصرية لأول مرة بمثل هذا المشروع الاستثماري الضخم، ويأملون أن يساهموا في تطوير المبنى التاريخي، بما يليق بمكانته وأهميته لدى الشعب المصري.

وأضاف أن مشروع مجمع التحرير يُعد الخطوة الأولى وباكورة استثمارات المجموعة في مصر، لكنها لن تكون الأخيرة، في ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها السوق المصرية والإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأعرب جون راتليدج المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “أوكسفورد كابيتال” عن بالغ الامتنان لاختيار المجموعة ضمن التحالف الفائز لتطوير مبنى مجمع التحرير التاريخي.

وأعرب عن سعادته بالتعاون ومستوى الاحترافية العالية التي تعامل بها الصندوق السيادي في كافة المراحل، قائلاً: “نأمل أن تسهم خبراتنا الفندقية الواسعة في تطوير الأصول التاريخية كأكبر مطور فندقي، بل وتحقيق قيمة مضافة لهذا المبنى العريق ليكون دوماً علامة رئيسية في شوارع القاهرة..

وقال إنهم ينوون أن يضم المبنى الجديد أحدث التكنولوجيات وأفضل ممارسات الضيافة العالمية، ليكون نقطة فارقة في تاريخ صناعة الفندقة في مصر.

وقال المهندس عمرو شكري رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار: شرفنا باختيارنا ضمن التحالف الثلاثي العالمي لتطوير مجمع التحرير التاريخي.

وتابع أنهم يرون أن مهمة تطوير وإعادة تأهيل المجمع تمثل قيمة مضافة سوف تثري سابقة أعمال كل الأطراف المشاركة، وأنهم على ثقة بأن خبراتهم الواسعة في مجال الاستثمار سوف تؤهلهم لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى مصر.

وقال إن الشركة تستهدف جذب مشروعات بمليارات الدولارات في العامين المقبلين، ويأملون أن يكون مشروع تطوير مجمع التحرير هو البداية للعديد من المشروعات والاستثمارات الرائدة في المستقبل”.