التحالف العربي يقصف تعزيزات الحوثيين في محافظة عمران اليمنية

وكالات:قصفت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران كانت في طريقها من صعدة إلى عمران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.وذكرت قناة «سكاي نيوز» بالعربية الليلة أن مقاتلات التحالف العربي في اليمن شنت قصفا جويا على مواقع عسك

وكالات:

قصفت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران كانت في طريقها من صعدة إلى عمران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» بالعربية الليلة أن مقاتلات التحالف العربي في اليمن شنت قصفا جويا على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في تلال الريان وبيت بوس جنوبي صنعاء.





وأصدر التحالف العربي بياناً، جاء فيه «إن قواته تراقب عن كثب أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء وكافة محافظات اليمن»، وشدد على وقوف التحالف بكل قدراته في كافة المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.

واستمرت المواجهات العنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء بين ميليشيات الحوثيين، من جهة، وقوات الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح من جهة أخرى تطال المناطق الحيوية في المدينة بما في ذلك الحي السياسي.