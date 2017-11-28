التحالف العربي يعلن عن خطة شاملة لإغاثة اليمن قريبا

المال - خاص قال أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعوية فى مصر، إن قوات التحالف ستعلن قريبا عن خطة عمليات إنسانية شاملة تهدف لمساعدة وإغاثة الشعب اليمني وتسهيل وصول المواد الغذائية لجميع المحافظات اليمنية.وأضاف خلال بيان من السفارة منذ قليل، أن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في



المال – خاص

قال أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعوية فى مصر، إن قوات التحالف ستعلن قريبا عن خطة عمليات إنسانية شاملة تهدف لمساعدة وإغاثة الشعب اليمني وتسهيل وصول المواد الغذائية لجميع المحافظات اليمنية.

وأضاف خلال بيان من السفارة منذ قليل، أن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت إعادة فتح ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء اعتباراً من يوم الخميس الماضى، بما يسمح بدخول الإغاثة.

وأشار إلى نص البيان الصادر عن قيادة التحالف، الذى جاء فيه «إنه، وإلحاقًا لما سبق الإعلان عنه من إجراءات أعقبت استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي إيراني الصنع تم تهريبه للداخل اليمني، فإن الجهات المعنية في قيادة التحالف قد قامت بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار (2216) المتعلقة بمنع تزويد الميليشيات الحوثية وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن».

وبناء عليه، فقد تقرر «إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة، وفتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية.

وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى خلية الإجلاء والأعمال الإنسانية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2017م»، بحسب البيان.

وأكد السفير أن قيادة التحالف جددت دعوتها للأمم المتحدة لسرعة إرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصين في قيادة قوات التحالف لمراجعة وتحسين آلية التحقق والتفتيش الخاصة بالأمم المتحدة (UNIVN)، بما يحقق أفضل الممارسات التي تحمي الشعب اليمني وتسهل وصول المواد الإغاثية والإنسانية له، وتمنع الميليشيات الحوثية من تهريب الصواريخ واستهداف دول الجوار.