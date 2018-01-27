التحالف العربي لليمنيين: دحر الحوثيين قبل المطالب الفئوية

متابعات دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن نظيرتها السعودية عن بيان قيادة التحالف، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يتابع مجمل الأحداث والمستجدات

متابعات

دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن كل المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن نظيرتها السعودية عن بيان قيادة التحالف، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي.

وشدد بيان التحالف على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسئولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كل الأراضي اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة

للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاما سياسيا وإنسانيا وأخلاقيا لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف كل المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة