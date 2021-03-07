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التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن

تعلن جماعة الحوثي باستمرار عن ضرب أهداف مدنية وعسكرية
أيمن عزام 12:17 ص, الأثنين, 8 مارس 21 12:17 ص, الأثنين, 8 مارس 21

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الأحد بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين في صنعاء وعدة محافظات أخرى في اليمن، بعد ساعات من الإعلان عن تدمير عشر طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، بحسب قناة (الإخبارية) السعودية.

التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية

    ونقلت القناة عن التحالف إعلانه عن “بدء تنفيذ عملية عسكرية بضربات جوية موجعة ضد الحوثيين”، مشيرا إلى أنها “تستهدف القدرات الحوثية في صنعاء وعدة محافظات”.

   ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير عشر طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها مسلحو جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة.

    وأكد التحالف “أن المدنيين والأعيان المدنية في المملكة خط أحمر”، وتعهد بمحاسبة “القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين”.

    وشدد على أن “العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي والقواعد العرفية”.

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    وفي وقت سابق اليوم، ذكر سكان محليون لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في صنعاء.

    وقال السكان إن قصفا جويا للتحالف ضرب أهدافا للحوثيين في منطقة “عطان” العسكرية إلى الجهة الغربية من صنعاء، ومواقع في منطقة “النهضة” بالجهة الشمالية الغربية من صنعاء.

انفجارات كبيرة

    وبحسب السكان، خلفت الغارات انفجارات كبيرة سمع دويها في أنحاء متفرقة من المدينة.

    وذكرت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف شن خمس غارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان في صنعاء.

    وقال الناطق باسم وزارة الصحة بصنعاء غير المعترف بها نجيب خليل القباطي، في بيان مقتضب، إن “القصف الجوي بأمانة العاصمة خلف ثلاث إصابات خطيرة في إحصائية أولية للضحايا”، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

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    وكثف الحوثيون هجماتهم في الآونة الأخيرة باتجاه الأراضي السعودية، بالتزامن مع تصعيد عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب التي تضم أكبر حقول النفط والغاز في اليمن.

    ووفقا للتحالف “تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لما يزيد عن 350 صاروخا بالستيا وأكثر من 535 طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية تجاه المملكة”.

    وأعلنت السعودية الجمعة إصابة شخصين أحدهما طفل وتضرر منازل نتيجة تناثر شظايا طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون في اليمن وتم اعتراضها جنوبي المملكة.

اعتراض 6 طائرات مسيرة

    وقال التحالف إنه قام باعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون في اليوم نفسه باتجاه المملكة.

   وتقود السعودية منذ مارس من العام 2015 تحالفا عسكريا عربيا لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

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    وتعلن جماعة الحوثي باستمرار ضرب أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعودية مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وغالبا ما يعلن التحالف العربي اعتراض هذه الصواريخ والطائرات وتدميرها.

    وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي عن رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب لأسباب تتعلق بمراعاة “الوضع الإنساني المزري” في اليمن.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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