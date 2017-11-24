سيـــاســة

التحالف الشعبي ينعى شهداء العريش ويطالب بفتح المجال العام

إيمان عوف ندد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالحادث الإرهابي المفجع الذي جري، صباح اليوم، في بئر العبد بسيناء الحبيبة، والذي راح ضحيته مئتا شهيد لم يجنوا من أمرهم شيئًا إلا أنهم كانوا يصلون في سلام. وأكد الزاهد…

24 نوفمبر، 2017 24 نوفمبر، 2017

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إيمان عوف

ندد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالحادث الإرهابي المفجع الذي جري، صباح اليوم، في بئر العبد بسيناء الحبيبة، والذي راح ضحيته مئتا شهيد لم يجنوا من أمرهم شيئًا إلا أنهم كانوا يصلون في سلام.

وأكد الزاهد أن هذا الحادث يعيد علينا ذكرى حادث كنيسة البطرسية الأليم بنفس تفاصيله، ويؤكد ضرورة الاصطفاف الوطني حول أجندة متكاملة لمحاربة الإرهاب ثقافيًّا بتجديد الخطاب الديني، وسياسيًّا بفتح المجال السياسي وتوسيع آفاق الديمقراطية، واجتماعيًّا بتجفيف المنبع الرئيسي للإرهاب وهو الفقر والجهل.

وختم الزاهد متوجهًا بخالص التعازي لأسر الشهداء وخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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