التحالف الشعبي ينظم وقفة احتجاجية نصرة للمسجد الأقصى

سلوى عثمانقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن عددا من القوى السياسية تسعى لتنظيم وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية استنكارا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وسيتم الإعلان عن اليوم بعد الانتهاء من التنسيق مع باقي المشاركين.وأشار الزاهد إلى أن

سلوى عثمان

قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن عددا من القوى السياسية تسعى لتنظيم وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول العربية استنكارا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وسيتم الإعلان عن اليوم بعد الانتهاء من التنسيق مع باقي المشاركين.

وأشار الزاهد إلى أن الوقفة الاحتجاجية سترفع عدة مطالب، وهى: مطالبة كل الدول العربية ذات العلاقات مع إسرائيل بسحب بعثاتها الدبلوماسية، وطرد البعثة الدبلوماسية لدولة الاحتلال، ووقف كل التفاهمات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة، ودعوة كل النشطاء في مصر والعالم لتبني وتفعيل حملة مقاطعة اقتصادية لدولة الاحتلال، ومطالبة جامعة الدول العربية بالاضطلاع بدورها والضغط على المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف حاسم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وقطاع غزة.

يذكر أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كان قد أعلن الجمعة المقبلة يوما لفلسطين في بيان رسمي له أمس بالتنسيق مع كل القوى الوطنية والديمقراطية، وأعلن عن تنظيمه ليوم تضامني مع الشعب الفلسطينى فى كل مقراته بكل المحافظات، ودعا كل القوى الوطنية للمشاركة وتحديد الفاعليات.