التحالف الشعبي يستنكر القبض على أبو الفتوح

سلوى عثمان: استنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" وطالب بالإفراج عنه، مؤكدا أن هذا الإجراء الأخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومى ، و للإجراءت التعسفية بحق المرشحين الر

سلوى عثمان:

استنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” وطالب بالإفراج عنه، مؤكدا أن هذا الإجراء الأخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومى ، و للإجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد ومنافس له من مؤيديهن وللتقييد على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأى.

وأضاف – فى بيان اليوم الخميس – أنه ومن الغريب أن القبض على أبو الفتوح عقب تصريحاته التى حذر فيها من خطر الفوضى والانقلاب، مؤكدا ضرورة التمسك بالمسارات السلمية فى العمل السياسى، ورفض تديين السياسة أو تسيس الدين ، ولم يكن يلزمه تأييد السيسى، فتأييد الحاكم ليس من شروط المواطنة أو مبادئ الدستور.

وأكد أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الأمر من تعطل أحكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وأن أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو الإفراج عن سجناء الرأى والإيمان بأن التنوع والتعددية مصدر لقوة الأمم وقدرتها على التقدم.