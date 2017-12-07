التحالف الشعبي يستنكر التدخل الأمني في عمل الأحزاب

إيمان عوف قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه في حادثة هي الأغرب والأسوأ من نوعها، منَع الأمن الوطني، أمس، اجتماعًا للأحزاب اليسارية على ضفتي المتوسط كان مقررًا عقده الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر الحالي، وهو اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر اليسار…

إيمان عوف





قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه في حادثة هي الأغرب والأسوأ من نوعها، منَع الأمن الوطني، أمس، اجتماعًا للأحزاب اليسارية على ضفتي المتوسط كان مقررًا عقده الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر الحالي، وهو اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر اليسار المتوسطي الذي يضم أحزابًا يسارية من البلدان العربية والأوروبية (حزب اليسار الأوربي)؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار التحالف إلى أنه من الغريب أن يمنع الأمن المؤتمر بذريعة حادث الإرهاب الإجرامي فى بئر العبد، بينما كانت استراتيجية مواجهة الإرهاب وتجفيف ينابيعه ورفض التدخلات الاستعمارية والإقليمية لدعم الميليشيات التكفيرية، على رأس جدول أعمال المؤتمر.

والغريب أيضًا أن يصدر قرار المنع ونواب فى البرلمان الأوربي قد تهيئوا للوصول إلى مصر ضمن وفود أحزاب اليسار الممثلة في البرلمان الأوروبي، وعددها 33 حزبًا من 27 دولة، من فرنسا وألمانيا واليونان وتركيا والدانمارك وفنلندا وإسبانيا وإيطاليا وقبرص، مع أحزاب من المغرب وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن والعراق. بينما استقبلت القاهرة قبلها بأيام مؤتمرًا شاركت فيه الوزيرة الإسرائيلية التى دعت إلى إقامة الدولة الفلسطينية فى سيناء، وهو ما كان يقتضي طرد الوزيرة والوفد الإسرائيلي من القاهرة وفتح أبواب القاهرة لاستقبال مؤتمر كان من حضوره الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني مع أحزاب تناصر قضية فلسطين وقضايا الحرية والعدالة لشعوب العالم.

ولفت التحالف إلى أنه إذ يدين بشدة موقف النظام في مصر من إغلاق المجال العام ومنع الأحزاب- اليسارية منها خصوصًا- من ممارسة حقها في معارضة سياساته، وندين مقايضة الديمقراطية بالأمن التي تؤدي بالضرورة إلى استفحال دور الأمن في التدخل في كل الملفات لقمع المعارضة الوطنية من أجل تمرير سياسات ضد مصلحة الشعب في مصر، بل وكل شعوب المنطقة.

وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى إذ يأسف ويستنكر هذا التدخل التعسفي الذى يضر بمصالح شعب مصر يؤكد أن الانتصار للديمقراطية ودولة القانون يمثل ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب والانتصار عليه.