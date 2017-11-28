التحالف الشعبي يرفض مشاركة إسرائيل فى مؤتمر بالقاهرة

إيمان عوفأعلنت نساء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضها لزيارة وزيرة اسرائيلية لمصر ومشاركتها في إحدى المؤتمرات النسوية التي عقدت بالقاهرة برعاية الامم المتحدة.وقالوا في بيان لهم نعلن نحن جموع نساء مصر وباسم كل امرأة في فلسطين المحتلة و كل أمرأة عربية تعارض وجود الكيان الصهيوني علي أرض فلسطين

إيمان عوف

أعلنت نساء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضها لزيارة وزيرة اسرائيلية لمصر ومشاركتها في إحدى المؤتمرات النسوية التي عقدت بالقاهرة برعاية الامم المتحدة.

وقالوا في بيان لهم نعلن نحن جموع نساء مصر وباسم كل امرأة في فلسطين المحتلة و كل أمرأة عربية تعارض وجود الكيان الصهيوني علي أرض فلسطين زيارة ومشاركة الوزيرة الاسرائيلية للمساواة بين الجنسين في مؤتمر يعقد في القاهرة عن تمكين المرأة .

و يدين حزب التحالفا لشعبي الاشتراكي دعوة الوزيرة الاسرائيلية في مؤتمر أورومتوسطي يعقد فى القاهرة، وهى نفس الوزيرة التى أعلنت أنه لايمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء أى تصفية حق الشعب الفلسطينى فى أرضه وسلخ سيناء عن مصر.

وتعبر نساء التحالف الشعبى الاشتراكى عن أسفهن لاشتراك هيئات رسمية ومدنية مصرية في تنظيم المؤتمر واستضافة الوزيرة الاسرائيلية ويعتبر تنظيمهم ومشاركتهم في هذا الحدث خطوة في سلسلة عمليات التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأثارت مشاركة جيلا جامليئيل، وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية وزيرة إسرائيلية بمؤتمر إقليمي نسائي عقد في القاهرة للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام، غضبا مصريا لسابق تصريحاتها التي نادت فيها بتوطين الفلسطينيين في سيناء.

ورفض وزير الخارجية سامح شكري ما رددته الوزيرة مؤكدا في تصريحات متلفزة رفض التفريط في ذرة واحدة من تراب سيناء