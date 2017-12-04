التحالف الشعبي وتيار الكرامة يطلقان حملة الرئيس فى الميزان

إيمان عوف: عقد المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، اجتماعا ناقشا خلاله التطورات الراهنة، واتفقا علي مجموعة من الإجراءات بشأن العديد من القضايا، ومن بينها قضية سد النهضة. واتفقا على إطلاق حملات شعبية مشتركة للدفاع عن الأرض، والنيل،…



إيمان عوف:



عقد المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، اجتماعا ناقشا خلاله التطورات الراهنة، واتفقا علي مجموعة من الإجراءات بشأن العديد من القضايا، ومن بينها قضية سد النهضة.

واتفقا على إطلاق حملات شعبية مشتركة للدفاع عن الأرض، والنيل، والثروة الوطنية، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والحريات العامة، وعلى رأسها حقوق التنظيم النقابى المستقل، وأيضا مساندة الحركات الاجتماعية والشعبية للعمال والفلاحين، والموظفين والطلاب.

كما اتفقا على إطلاق حملة ( الرئيس فى الميزان )، لعمل كشف حساب لرئيس الجمهورية منذ تولى الحكم، والاستمرار فى طرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بديلا عن السياسات الجارية، المنحازة للأقلية على حساب الأغلبية.

واتفق الحزبين على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، ودورية انعقاد المكتبين السياسيين، وتوحيد المقار الحزبية، وتوحيد العمل المشترك فى المحافظات والوحدات الأساسية، وتنسيق جهود الأمانات النوعية.

