التحالف الشعبي والكرامة يعلنان اتفاقات اجتماعهما المشترك

سلوى عثمان أعلن حزبا "التحالف الشعبي الاشتراكى" و"تيار الكرامة" عقدهما اجتماعًا مشتركًا لمكتبها السياسي، معتبرين هذا الاجتماع إجراء غير مسبوق فى الحياة الحزبية المصرية، ويعتبر تجسيدًا للتوافق والاتفاق السياسى وتعبيرًا عن التاريخ المشترك، ليس فقط بين الحزبين بل وكوادرهما وقياداتهما. وأعلنا ا

سلوى عثمان





أعلن حزبا “التحالف الشعبي الاشتراكى” و”تيار الكرامة” عقدهما اجتماعًا مشتركًا لمكتبها السياسي، معتبرين هذا الاجتماع إجراء غير مسبوق فى الحياة الحزبية المصرية، ويعتبر تجسيدًا للتوافق والاتفاق السياسى وتعبيرًا عن التاريخ المشترك، ليس فقط بين الحزبين بل وكوادرهما وقياداتهما.

وأعلنا اليوم أن الاجتماع ناقش القضايا الرئيسية فى الوضع السياسى الراهن، ومن ضمنها قضية الإرهاب، خاصة فى شمال سيناء، وأكد الاجتماع أن سياسة الاقتصار فى المواجهة على الحلول الأمنية وحدها، لن يكتب لها النجاح رغم التضحيات والضحايا، دون المشاركة الشعبية، هذه المشاركة التى تتحقق فى ظل معادلة العدل والحرية، ومختلف عناصر المواجهة الشاملة، وأكد الاجتماع الرفض القاطع لكل دعاوى تهجير وإخلاء مساحات من شمال سيناء من أهاليها، أيًّا كان مصدر هذه الدعاوى التى تلتقي بوعى أو دون وعى مع المخطط الإمبريالى الصهيونى وتدعمه فى المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية طبقًا لرؤية الكيان الصهيونى.

كما ناقش الاجتماع قضية سد النهضة ومياه النيل، واحتمالات الخطورة البالغة التى تهدد الوطن وحياة المصريين، جراء العجز المتوقع فى الموارد المائية الناتجة عن هذا السد.

وأكد الاجتماع الرفض القاطع لقوانين النقابات والعمل والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، وكل القوانين والإجراءات التى تستهدف تكبيل المشاركة الشعبية وحصار المجال العام وقصره على الصوت الواحد.

ونوه الاجتماع بالأهمية البالغة للدفاع عن الدستور، ومواجهة كل أشكال انتهاك مواده أو إهمال تطبيقها وتفعيلها.

وتم الاتفاق على مجموعة حملات مشتركة وهى إطلاق حملات شعبية مشتركة للدفاع عن الأرض والنيل والثروة الوطنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة، وعلى رأسها حقوق التنظيم النقابى المستقل، وأيضًا مساندة الحركات الاجتماعية والشعبية للعمال والفلاحين والموظفين والطلاب، وأيضًا إطلاق حملة (الرئيس فى الميزان)، لعمل كشف حساب لرئيس الجمهورية منذ تولي الحكم

وقرر الحزبان خلال اجتماعهما، الاستمرار فى طرح البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بديلًا عن سياسات التبعية الجارية، المنحازة للأقلية على حساب الأغلبية، كما سيتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة، ودورية انعقاد المكتبين السياسيين، وتوحيد المقارّ الحزبية، وتوحيد العمل المشترك فى المحافظات والوحدات الأساسية، وتنسيق جهود الأمانات النوعية فى الحزبين.

وأضاف بيانهم المشترك أن السنوات الأخيرة التى مرت بها مصر أكدت التطور المتميز فى العلاقات النضالية المشتركة بين حزبى التحالف الشعبى الاشتراكى وتيار الكرامة، وأثبتت الضرورة الموضوعية أهمية وإلحاح تطوير وارتقاء هذه العلاقات المتميزة بين الحزبين، وما تقتضيه من عمل مشترك لدعم تحالف التيار الديمقراطي، وأيضًا لتأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية التى تضم الجميع (عدا المطبعين وأيضًا المرتبطين بالنظام سواء الحالى أو الإخوان أو مبارك) والسعي لفتح المجال العام وتوفير الضمانات الديمقراطية للانتخابات.. رئاسية أو محلية أو برلمانية أو نقابية أو طلابية، ولمواجهة المهام المطروحة على الوطن، وسعيًا إلى بديل تتوق إليه جماهير الشعب، يستهدف تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.