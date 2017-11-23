التحالف الشعبي والجبهة الديمقراطية يبحثان التهديدات الإسرائيلية في ذكرى بلفور

إيمان عوف صرح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن فهد سليمان الأمين العام المساعد للجبهة الديمقراطية وخالد عطا عضو المكتب السياسى للجبهة، سيشاركان اليوم فى المؤتمر السياسى الذى ينظمه التحالف الشعبى الاشتراكى فى السادسة مساء اليوم الخميس فى الذكرى المئوية لوعد بلفور الذى أسس

إيمان عوف

صرح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن فهد سليمان الأمين العام المساعد للجبهة الديمقراطية وخالد عطا عضو المكتب السياسى للجبهة، سيشاركان اليوم فى المؤتمر السياسى الذى ينظمه التحالف الشعبى الاشتراكى فى السادسة مساء اليوم الخميس فى الذكرى المئوية لوعد بلفور الذى أسس لإقامة الكيان الصهيونى الاستعمارى على حساب شعب فلسطين وهو المؤتمر الذى يتحدث فيه قيادات سياسية مصرية وفلسطينية.

وقال الزاهد إن وفد الديمقراطية سيلتقى قيادات الحزب لبحث الأوضاع الراهنة فى المنطقة ومواجهة التهديدات الإسرائيلية وتطورات الموقف الأمريكى ومشروعات الهيمنة التى تستهدف الحق الفلسطينى والحقوق العربية.