التحالف الشعبي: نؤيد ترشح شفيق لكن لن ننتخبه

إيمان عوفقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما يثار حول أهمية ترشيح الفريق شفيق وأى وافد جديد بزعم أنه يؤدى إلى فتح المجال العام واختراق جدار الصمت لتنفذ إلى الشعب، وأكد ضرورة مواجهة خطاب شفيق والسيسى وكل من انتمى الى رموز النظامين السابقين. وقال: يجب أن يطرح فى غمار الم

إيمان عوف

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن ما يثار حول أهمية ترشيح الفريق شفيق وأى وافد جديد بزعم أنه يؤدى إلى فتح المجال العام واختراق جدار الصمت لتنفذ إلى الشعب، وأكد ضرورة مواجهة خطاب شفيق والسيسى وكل من انتمى الى رموز النظامين السابقين.

وقال: يجب أن يطرح فى غمار المنافسة برنامج لمواجهة الإفقار والاستبداد والتبعية، ومن هنا نؤيد حق شفيق فى الترشح وهو أمر مختلف عن تأييده رئيسًا ونعارض أى قيد يخصه أو يخص أى مرشح آخر، لكننا لن نأخذ بنظرية “أهون الشرين” وسنعمل على بناء معسكرنا وكتلتنا الجماهيرية وتعظيم تأثيرها فى السياسات، لقد سبق لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن رفع شعار الثورة لا تختار بين أعدائها فى انتخابات مرسى وشفيق ودعا المواطنين إلى الذهاب للصناديق بشعار “الثورة مستمرة”، ولا نزال عند هذا الموقف لا نبرحه فالثورة مستمرة لحين تحقيق أهدافها.

