التحالف الشعبي: من يتخفى خلف الحملة الهمجية عل جزيرة الوراق؟

إيمان عوفقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن السلطات ادعت أنها هاجمت جزيرة الوراق وأهاليها، بحملة عسكرية من الجيش والشرطة، بغرض إنفاذ القانون وإزالة المبانى المخالفة، وهو حق يراد به باطل، فهذه الحملة ليست سوى سحابة من الدخان لإخفاء المخطط القديم الجديد المسمى "تطوير شمال الجيزة"، وتعتبر جزيرة الو

إيمان عوف

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن السلطات ادعت أنها هاجمت جزيرة الوراق وأهاليها، بحملة عسكرية من الجيش والشرطة، بغرض إنفاذ القانون وإزالة المبانى المخالفة، وهو حق يراد به باطل، فهذه الحملة ليست سوى سحابة من الدخان لإخفاء المخطط القديم الجديد المسمى “تطوير شمال الجيزة”، وتعتبر جزيرة الوراق هى “الكعكة الكبرى” فى هذا المشروع المجهول، علاوة على المتبقى من أرض مطار إمبابة، المشروع المخفية تفاصيله عن أهالى إمبابة والوراق، رغم أحكام القضاء بالكشف عن هذه التفاصيل، وبما تحويه من إزالة للمساكن وأماكنها وحجمها وكيفية التعويض…إلخ.

لفت التحالف إلى أن هذه الحملة أسفرت عن استشهاد الشاب سيد الطفشان، دفاعا عن الأرض والسكن، هى مقدمة للاستيلاء على كامل جزيرة الوراق، وأراضٍ فى كامل حى شمال الجيزة، وأرض مطار إمبابة، تحت مسمى التطوير (ومقدمة أيضاً لما هو مخطط لباقي جزر النيل).

اعتبر التحالف أن مقاومة أهالى الجزيرة لهذه الحملة، وإجبارها على الانسحاب، على مدى ضيق الأفق والفساد، الذى جعل الأجهزة الأمنية مجرد أداة للمصالح المختفية خلف هذا المشروع، وهذا ما يعيه الأهالى بوضوح.

أكد التحالف عن كامل تضامنه مع أهالى جزيرة الوراق، الواقعة تحت حصار أجهزة الدولة، ويؤكد على الحق فى الحياة والأرض والسكن والمعلومات، التى نص عليها الدستور، ويحيى مواجهة الأهالى السلمية لهذه الحملة الشرسة غير محسوبة العواقب والتداعيات.

ناشد الحزب أهالى الجزيرة وإمبابة والوراق، وكل الفاعليات ذات المصداقية، أن تنظم نفسها باعتباره البديل الوحيد لمواجهة الفساد والانحياز الاجتماعى الصارخ للأقلية على حساب الأغلبية، والاستبعاد من المشاركة.