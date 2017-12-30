التحالف الشعبي الاشتراكي يدين حادث كنيسة مارمينا

سلوى عثمان أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن الإدانة الحازمة للاعتداء الإرهابى الأخير على كنيسة مارمينا بحلوان، وتقدّم بخالص العزاء فى شهداء هذا الاعتداء الآثم.وأكد الحزب أنه سيظل دائمًا فى صف مواجهة وإدانة الإرهاب، مهما تعددت وتكررت العمليات الإرهابية الجبانة، بينما يعرب، فى نفس

سلوى عثمان





أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن الإدانة الحازمة للاعتداء الإرهابى الأخير على كنيسة مارمينا بحلوان، وتقدّم بخالص العزاء فى شهداء هذا الاعتداء الآثم.

وأكد الحزب أنه سيظل دائمًا فى صف مواجهة وإدانة الإرهاب، مهما تعددت وتكررت العمليات الإرهابية الجبانة، بينما يعرب، فى نفس الوقت، عن القلق العميق من استمرار تكرار تلك العمليات واتساع جبهتها، سواء فى سيناء، أو فى عمق البلاد ومدنها. ويتزايد القلق من الأداء الأمنى بشكل خاص؛ لكون العملية الأخيرة تأتى فى وقت الأعياد الذى من المفترض رفع درجة التأهب الأمنى فيه للدرجة القصوى.

ويعيد الحزب فى نفس الوقت التذكير بمواقفه الثابتة فى مسألة المواجهة الشاملة للإرهاب، والتى تقوم على ضرورة الموازنة الضرورية بين الأمن والحرية، وعدم المقايضة بينهما، وخطأ النظر للموضوع من منظور أمنى وحيد الجانب، مع ضرورة مراجعة الموقف والأساليب المتبعة فى هذا الشأن مراجعة أمينة.

ونؤكد بشكل خاص أن المواجهة الشاملة للإرهاب تقتضى سياسات للعدالة الاجتماعية، والمشاركة الشعبية، وتأكيد مفهوم المواطنة، وإلغاء كل سياسات التمييز بين المواطنين. إن الثورة المطلوبة فى الثقافة والتعليم والإعلام هى المدخل الأول لتجفيف منابع التطرف والتكفير المتعددة التى ينتج عنها مناخ من التعصب، وتكرار الاعتداء على الكنائس، كان آخرها كنيسة أطفيح فى الجيزة، والتى نعتبر أن ممارسات أجهزة الدولة شريكة فى المسئولية عنها. ومن المهم فى هذا السياق الإشارة لعديد من السياسات والممارسات الحكومية المطلوب تغييرها ووقفها، ومن ذلك ضرورة إلغاء خانة الديانة فى بطاقات الهوية، وإقرار قانون موحد لدور العبادة يكفل المساواة فى حق تشييدها وممارسة الشعائر فيها. ومن الضرورى التصدى لمختلف مظاهر التحريض الطائفى، مثل فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، والهجوم على مراكز التطوير والإبداع، وآخرها دار ميريت للنشر، وتلفيق القضايا للمبدعين والمثقفين، وهى حزمة ممارسات تتيح دائمًا للإرهاب اجتذاب عناصر جديدة.

وأضاف “إن المصريين الذين يستنكرون الإرهاب، ويقفون فى مواجهته، يرون ضرورة انتهاج تلك السياسات للمواجهة الشاملة له، والتى يجرى الحديث عنها كثيرًا، دون أن يتم تفعيلها تفعيلًا حقيقيًّا على أرض الواقع”.