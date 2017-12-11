التحالف الشعبي الاشتراكى يستضيف لقاء القوى الوطنية للدفاع عن القدس

إيمان عوف بدأ مساء اليوم لقاء القوى الوطنية بالإسكندرية، وممثلي التيار الديمقراطي، حول القدس، وذلك في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية. قال معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف، إن الحزب اليوم يستضيف ممثلي تحالف التيار الديمقراطي ورموز القوى الوطنية بحضور السفير معصوم



إيمان عوف

بدأ مساء اليوم لقاء القوى الوطنية بالإسكندرية، وممثلي التيار الديمقراطي، حول القدس، وذلك في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية.

قال معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف، إن الحزب اليوم يستضيف ممثلي تحالف التيار الديمقراطي ورموز القوى الوطنية بحضور السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الديمقراطى و مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكى وعبد الرحمن الجوهري منسق عام حركة كفاية والعديد من القيادات، في يوم التضامن مع القدس ورفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل عاصمة بلاده للقدس واعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأضاف الشناوي، أن حضور اليوم يعلنون رفضهم للقرار الأمريكي، متمسكين بالقدس الموحدة عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني المحتل، ولا وجود لأي دولة أخرى على أرض فلسطين.

يذكر أن من بين حضور اللقاء الوطني حول القدس، الناشطة الفلسطينية بيسان عدوان، وعبد العزيز الشناوي، أمين حزب العدل بالإسكندرية، والدكتور علي الشخيبي السياسي السكندري البارز، وسعيد الصباغ، أمين الحزب الشيوعي المصري بالإسكندرية، ولفيف من رموز العمل الوطني بالإسكندرية، وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية والمدنية.