التحالف الشعبى يفتح باب الترشح لرئاسة الحزب

إيمان عوفعقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثاني للحزب فى السادسة من مساء اليوم، بمقر انعقاد المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام متتالية تم خلالها انتخاب اعضاء اللجنة المركزية للحزب.وأعلن معتز الشناوي امين الاعلام المركزى للحزب، أن نتيجة انتخابات اللجنة أعلنت رسميا بفوز

إيمان عوف

عقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثاني للحزب فى السادسة من مساء اليوم، بمقر انعقاد المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام متتالية تم خلالها انتخاب اعضاء اللجنة المركزية للحزب.

وأعلن معتز الشناوي امين الاعلام المركزى للحزب، أن نتيجة انتخابات اللجنة أعلنت رسميا بفوز أربعين مرشحا من ضمن ستين، وقد استمرت العملية الانتخابية حتى الواحدة والنصف من صباح امس، وتم إعلان النتيجة النهائية.

واضاف الشناوى تشهد جلسات الختامى للمؤتمر اليوم، إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة الداخلية للحزب، خاصة ما يتعلق بالأمانة العامة ودورية انعقادها، بالإضافة لمجلس الامناء.

ومن المقرر فتح باب الترشح خلال الأيام القادمة، لمواقع رئيس الحزب ونوابه وعضوية المكتب السياسي والأمانة العامة، ليتم انتخابها خلال ما يقرب من شهر.

