التحالف الشعبى يطالب بالإفراج عن مؤسس تمرد بنى سويف

أعلن المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وأمانة بنى سويف، عن بالغ استيائهما من الاهمال الطبى الجسيم الذى أدى إلى تردى الحالة الصحية لوليد محمد عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، والذى يعانى وفقاً لشهادة أخيه من الاصابة بناسور شرجى والتهابات حادة، وهو ما يستدعى تدخلا جراحيا عاجلا لوقف النزيف، وأكد طبيب السجن أهمية إجراء أشعة سونار ورنين مغناطيسى قبيل الجراحة.

وطالب الحزب النائب العام ونيابة بنى سويف وكل الجهات المعنية بالتدخل العاجل حماية لروح ابن من أبناء مصر كان مؤسساً ومنسقاً لحركة تمرد ناضل ضد الجماعة الإرهابية وفقط لأنه يريد دولة مدنية ديمقراطية لفقت له تهمة الانتماء لجماعة إرهابية!

واهاب الحزب بالنائب العام بالأمر سرعة إجراء الفحوص اللازمة وتحسين مكان احتجازه، الذى هو أدنى حق من حقوق السجين أن يعامل معاملة لا تضر بسلامته.