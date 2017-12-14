التحالف الشعبى يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية

سلوى عثمان تقدم، اليوم، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحامي طارق نجيدة القيادي بالتيار الديمقراطي، برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومأمور قصر النيل ومحافظ القاهرة، لمنع الوقفة الاحتجاجية للقوي الوطنية التي كان مقررًا لها الأحد…

سلوى عثمان

تقدم، اليوم، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحامي طارق نجيدة القيادي بالتيار الديمقراطي، برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومأمور قصر النيل ومحافظ القاهرة، لمنع الوقفة الاحتجاجية للقوي الوطنية التي كان مقررًا لها الأحد الماضي أمام مبنى جامعة الدول العربية.





وأكد الزاهد ونجيدة أنهما لن يصمتا ولن يتوقفا عن طرق كل الأبواب ولن يدَعا حق التظاهر أسيرًا بيد سلطة تهدره وتدهسه وتدهس الدستور تارة مستخدمة القوة المفرطة تارة، ومطاردة المتظاهرين وحبسهم واتهامهم بقضايا مروّعة غير صحيحة تارة أخرى، وأخيرًا بالمنع الإداري؛ استخفافًا بحق التظاهر الدستوري.