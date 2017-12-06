التحالف الشعبى يبدأ فعاليات أيام القدس

إيمان عوف:أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، أن الأخير ومعه عدد من القوي الوطنية، في حالة تشاور دائم منذ إعلان ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.كما أكد أن حزب التحالف يعتزم إقامة فعالية "أيام القدس" بجميع مقاره بال



إيمان عوف:



أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، أن الأخير ومعه عدد من القوي الوطنية، في حالة تشاور دائم منذ إعلان ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

كما أكد أن حزب التحالف يعتزم إقامة فعالية “أيام القدس” بجميع مقاره بالمحافظات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن هناك اجتماعا اليوم، يليه مؤتمرا صحفياً بمقر حزب تيار الكرامة، فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، لتوضيح الموقف من الأحداث الجارية، وخطة التحرك سياسيا وجماهيريا.

كانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت منذ أيام، اعتزامها نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما كان جزء من برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب