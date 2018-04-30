التحالف الدولى يعلن انتهاء عملياته القتالية ضد داعش فى العراق

أحمد صبرى ووكالاتأعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة، انتهاء عملياته القتالية الرئيسية ضد داعش فى العراق، يشار إلى أن هناك تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد داعش فى عام 2015 بعد سيطرة التنظيم على اكثر من نصف مساحة العراق.وذكر التحالف في بيان، أنه "

أحمد صبرى ووكالات

أعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة، انتهاء عملياته القتالية الرئيسية ضد داعش فى العراق،

يشار إلى أن هناك تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد داعش فى عام 2015 بعد سيطرة التنظيم على اكثر من نصف مساحة العراق.

وذكر التحالف في بيان، أنه “في مراسيم إحتفالية جرت في بغداد هذا اليوم، تم انهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة، دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش في العراق والاعلان عن تغير في هيكلية ومسؤوليات التحالف”.

وقال اللواء والتر بايت، القائد العام السابق لقيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة: ان “لف علم قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة وهو عبارة عن بادرة رمزية تكريما لمثابرة وتضامن شركائنا بالتحالف”.







