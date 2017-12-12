التحالف الاشتراكي ينظم يوما من أجل القدس

إيمان عوف استضاف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لقاء القوى الوطنية وممثلي التيار الديمقراطي، حول القدس، وذلك في مقر الحزب بالإسكندرية. قال معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف، إن الحزب يستضيف ممثلي تحالف التيار الديمقراطي ورموز القوى الوطنية بحضور السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيا

إيمان عوف



استضاف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لقاء القوى الوطنية وممثلي التيار الديمقراطي، حول القدس، وذلك في مقر الحزب بالإسكندرية.

قال معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف، إن الحزب يستضيف ممثلي تحالف التيار الديمقراطي ورموز القوى الوطنية بحضور السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الديمقراطى، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الاشتراكى والقيادي بالتيار، وعبد الرحمن الجوهري منسق عام حركة كفاية، والعديد من القيادات، في يوم التضامن مع القدس ورفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل عاصمة بلاده للقدس واعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأعلن الحضور رفضهم للقرار الأمريكي، متمسكين بالقدس الموحدة عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني المحتل، مؤكدين أنه لا وجود لأية دولة أخرى على أرض فلسطين.

وفي كلمته خلال اللقاء، قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحزب يمتلك رؤية واضحة وثابتة حول فلسطين، وهى أنها دولة واحدة فلسطينية مدنية علمانية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن المسار القانوني والسياسي هام جدا في مسارات العمل الوطني والشعبي، مثلما فعلنا في قضية تيران وصنافير، ومشيدا بتحركات الشباب والتي كان لها دور أساسي في القضية.

وأعرب السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بالتيار الديمقراطي، عن استيائه من موقف الحكومات العربية المتخاذل من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن النصر في يد الشعوب ولا أمل في الحكام المنبطحين.

وقال عبد الرحمن الجوهرى، المحامي والمنسق العام لحركة كفاية، أن القضية الفلسطينية هي قضية الحق العربي الفلسطيني، وأن أصل الموضوع كان موجها لكسر المنطقة العربية عبر إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، مشددا على “أن قضيه فلسطين هي قضية أمن قومي مصري، ورغم ذلك لم تتحرك مصر الرسمية لنصرة القضية الفلسطينية بل ساهمت في هزيمتها عبر اتفاقية العار مع الاحتلال الصهيوني”.

وفي كلمته باللقاء، قال عبدالعزيز الشناوي، القيادي بحزب العدل، أن على القوى المدنية الوطنية، أن تضطلع بدور إيجابي في نصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، مقترحا عدة خطوات تقوم بها القوى الوطنية، وهى:

– ذهاب وفود من القوى الوطنية لمقابلة سفراء الدول التي أعلنت رفض قرار ترامب، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

– تنظيم زيارة للسفارة الفلسطينية لتقديم الدعم ومساندة الشعب المصري للفسلطينيين في نضالهم نحو حرية أرض فلسطين من الاحتلال الصهيوني.

– الدعوة لمؤتمر دولي لممثلي منظمات المجتمع المدني من العالم، الداعم للقضية الفلسطينية- يكون في مصر- لإعلان دعم المشاركين لحقوق الشعب الفلسطيني، ورض نقل تبعية القدس للكيان الصهيوني، والتمسك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعدم تبعية القدس بالكامل للكيان الصهيوني، وأن القدس بالكامل عربية.

وأعرب سعيد الصباع، أمين الحزب الشيوعي المصري بالإسكندرية، عن تحيته وتقديره لما تقدمه المقاومة الفلسطينية في سبيل تحرير أرض فلسطين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه يستحق منه الدعم والتقدير على ما يبذلونه، ومشيرا إلى أن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير العواصم العربية من الاستبداد والديكتاتورية، وأن على الشعوب العربية أن تنتفض لتحرير أوطانها من الحكام التابعين المنبطحين حتى تتحرر فلسطين من الاحتلال الصهيوني.

وأكد المهندس وليد غالب، أمين تنظيم حزب التحالف بالإسكندرية، أن القضية الفلسطينية هى قضية كل عربي حر، مشيرا إلى أنه لا وجود لدولة أخرى على أرض فلسطين حتى يكون هناك جدال حول تبعية القدس، القدس للفلسطينيين وحسب.

يذكر أن من بين حضور اللقاء الوطني حول القدس، الناشطة الفلسطينية بيسان عدوان، والدكتور أحمد بغدادي، أستاذ فلسفة القانون، والدكتور علي الشخيبي السياسي السكندري البارز، وسعيد الصباغ أمين الحزب الشيوعي المصري بالإسكندرية، ومصطفى إبراهيم طلعت رئيس مركز إبراهيم طلعت للدراسات، ومحمد عبده أمين حزب تيار الكرامة بالإسكندرية، ولفيفا من رموز العمل الوطني بالإسكندرية، وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية والمدنية.