التحالف الاشتراكي يختار رئيسه نهاية الأسبوع المقبل

إيمان عوفتعقد اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، ظهر الجمعة ٢٧ أكتوبر الجاري بمقر نقابة التجاريين وسط القاهرة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، ولانتخاب رؤساء الأمانات النوعية والأمانة العامة وأعضاء المكتب السياسي للحزب.من جانبه، أكد مدحت الزاهد - القائم بأعمال رئيس الحزب - أن المرشحين بينهم

إيمان عوف

تعقد اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، ظهر الجمعة ٢٧ أكتوبر الجاري بمقر نقابة التجاريين وسط القاهرة، لانتخاب رئيس جديد للحزب، ولانتخاب رؤساء الأمانات النوعية والأمانة العامة وأعضاء المكتب السياسي للحزب.

من جانبه، أكد مدحت الزاهد – القائم بأعمال رئيس الحزب – أن المرشحين بينهم قيادات شبابية ونسائية هامة، وخاصة المتنافسين على عضوية المكتب السياسي وفى مقدمتهم نجوى عباس عضو المكتب السياسي للحزب وحنان فكرى وفاطمة خفاجى.

وعن أسماء المرشحين، على موقع رئيس الحزب يتنافس عليه “مدحت الزاهد، فؤاد سراج الدين “.

أما موقعا نائبا رئيس الحزب فقد ترشح كل من عبد الناصر إسماعيل، وزهدي الشامي، وترشح لموقع الأمين العام طلعت فهمى، والموقع أمين التنظيم يتنافس كلا من محمدعبد الوهاب ، و خالد حواس.

وترشح لموقع أمين المالية “فؤاد عيد”، ولأمانة التثقيف ترشح مصطفى مجدي الجمال، ولأمانة العمل الجماهيري ترشح محمد صالح، ولأمانة الاعلام ترشح معتز الشناوى ولأمانة العلاقات العربية والدولية ترشح ممدوح حبشى.

كما ترشح ١٣ مرشحا يتنافسون على المكتب السياسي، لينجح منهم ٩ أعضاء وهم ” أحمد الاهوانى، أنورفتح الباب، جمعة رمضان، حنان فكري، سليمان صقر ، سوسن عمران ،سوسن نجيب ،طلال شكر ، عبد الهادي السبع ،علي سليمان ، فاطمه خفاجي ،مصطفي رمضان ،نجوي عباس “

ويتنافس عدد من المرشحين على موقع الأمناء المساعدون، فموقع أمين تنظيم المساعد يتنافس عليه كلا من إيمان حافظ وخالد رمضان، وموقع أمين تثقيف المساعد يتنافس عليه كلا من عبد اللطيف البشاري ونادر شفيق أسعد، وموقع أمين عمل جماهيري مساعد يتنافس عليه ابراهيم سرحان و هيثم الشيخ.

ويتنافس على موقع أمين إعلام مساعد كلا من كريستين عاطف و أحمد سليمان، كما يتنافس على موقع أمين علاقات عربية ودولية مساعد كلا من أحمد سعد و مجدي عطيه .

وأضاف الزاهد أنه سيتم اختيار مرشح واحد في المواقع السابقة، والمواقع التي تقدم عليها مرشح وحيد يشترط لفوزه الحصول علي 50%+ 1 من الأصوات الصحيحة