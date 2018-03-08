التجنيد والتعبئة: 11 لجنة قضائية عسكرية للدول العربية والأوروبية لتسوية موقف المغتربين

❐ استقبال دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة 27 الجارى ❐ الكشف الطبى لذوى المؤهلات المتوسطة 7 أبريل ❐ «فوق المتوسطة» 12 مايو ..و«بدون مؤهل» 17 مايو ❐ القائد العام للقوات المسلحة يصدق على علاج المتقدمين للتجنيد من فيروس (C) ❐ الشبان المصابين تحت الطلب 3 أعوام بعدها يحصلون

❐ استقبال دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة 27 الجارى

❐ الكشف الطبى لذوى المؤهلات المتوسطة 7 أبريل

❐ «فوق المتوسطة» 12 مايو ..و«بدون مؤهل» 17 مايو

❐ القائد العام للقوات المسلحة يصدق على علاج المتقدمين للتجنيد من فيروس (C)

❐ الشبان المصابين تحت الطلب 3 أعوام بعدها يحصلون على الإعفاء النهائى

بدور إبراهيم

كشف اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2018، لتأدية الخدمة العسكرية، اعتبارا من 27 مارس الجارى، بعد أن صدق صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على قبول الدفعة، كما صدق على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الامريكية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، خلال المدة من 9/3/2018 إلى 21/3/2018.

وأشار إلى أنه تحدد 27 مارس موعدًا لاستقبال المؤهلات المتوسطة بمكاتب التجنيد مواليد «يوليو، وأغسطس، وسبتمبر» 1998، حتى عام 1997 خريجى العام الدراسى 2016/2017، والمتخلفين من أعوام سابقة، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 7 أبريل حتى 3 مايو.

أوضح أنه بالنسبة للمؤهلات العليا مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع الأعوام حتى 1997 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص، الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول أغسطس 2017، حتى آخر يناير 2018، وخريجى كليات الطب «البشرى، الأسنان، العلاج الطبيعى، الطب البيطرى، التمريض» الذين أنهوا سنة الامتياز / مدة التدريب خلال الفترة من أول أغسطس 2017، حتى آخر يناير 2018، مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من عام 1998، خريجى العام الدراسى 2016/2017 فى الفترة من أول فبراير 2017، إلى آخر يناير 2018، والمتخلفين من أعوام سابقة، استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 21 أبريل 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 5 -22 مايو 2018.

تابع: «ذوى المؤهلات فوق المتوسطة مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع الأعوام، حتى عام 1997، الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2017 حتى آخر يناير2018، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من عام 1998، الحاصلون على مؤهلهم الدراسى الفترة من أول فبراير 2017، حتى آخر يناير 2018، والمتخلفين من أعوام سابقة، استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 12 مايو 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 23 حتى 27 مايو 2018، أما دون المؤهلات مواليد أشهر (يوليو/أغسطس / سبتمبر) من عام 1998، والمتخلفين من أعوام سابقة استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 17 مايو 2018، تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 28 مايو وحتى 10 يونيو 2018″.

وأوضح أن المستندات المطلوبة من المتقدم “بطاقة الرقم القومى، وبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ( 6 جند )، أصل شهادة الميلاد أومستخرج رسمى منها، صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، فيش البصمات (1جند) من مندوب التجنيد بالقسم او المركز، فصيلة الدم، أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، وشهادة الامتياز والتدريب لخريجى كليات الطب (البشرى، والأسنان، والعلاج الطبيعى، والطب البيطرى، والتمريض) وقسيمة الزواج للمتزوجين ورخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها، وخطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل، وسببه، وقرار التعيين “المعيدين، والمدرسين، والأطباء المقيمين”.

وأشار إلى أن كل شاب لديه موقف مخالف عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له، للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى، مشيرا إلى إنشاء موقع لإدارة التجنيد، على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg، والبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد، والتعبئة على العنوان :[email protected] للرد على الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج، وأرقام تليفونات الاستعلام الصوتى بإدارة التجنيد ومنطقتى تجنيد القاهرة والجيزة على رقمى 0226351195-0226339581، ومنطقة تجنيد وتعبئة الإسكندرية على رقم 034485176، ومنطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق برقم 0552298819، ومنطقة تجنيد وتعبئة طنطا على رقم 0403507824، ومنطقة تجنيد وتعبئة المنصورة برقم 0502373392، ومنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط برقم 0882311619، ومنطقة تجنيد وتعبئة قنا 0965210485، ومنطقة تجنيد وتعبئة المنيا برقم 0862295588.

وبشأن مشاركة القوات المسلحة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى، صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على علاج الشبان المتقدمين للتجنيد من فيروس(C) ، وتأكد إصابتهم، ووضعهم تحت الطلب لمدة 3 أعوام وتسليمهم (كارت متابعة لعلاج مريض فيروس C ) محدد به المركز التخصص للعلاج من خلال (7) مراكز ملحقة بالمستشفيات العسكرية على مستوى الجمهورية، مساهمة فى علاج شبان التجنيد المصابين بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى على نفقة الدولة.

ولفت اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة إلى أن قيام مناطق التجنيد والتعبئة بإجراء التحاليل الطبية لجميع الشبان تحت إشراف رئيس المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة، أثناء حضورهم للتسجيل والكشف الطبى بالمرحلة التجنيدية، والشبان المصابين تسجيلهم على المنظومة التجنيدية “مصاب فيروس C) ) وإرسال بياناتهم على الشبكة العسكرية إلى إدارة التجنيد والتعبئة” وتسليمهم كارت محدد به توقيت حضورهم إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإجراء التحاليل بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة لتأكيد إصابتهم من عدمه.

أوضح مدير إدارة التجنيد أن الشبان المصابين لا يتم تجنيدهم ووضعهم تحت الطلب لمدة 3 أعوام بعدها يمنحون شهادة الإعفاء النهائى (لم يصبه الدور وغير مطلوب للتجنيد نهائياً.

تقوم اللجان باستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، الذين تجاوزوا 30 عامًا بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون، والرد على جميع الاستفسارات التجنيدية حتى يمكن للجنة مساعدتهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة.

طالب مدير إدارة التجنيد جميع الشبان المقيمين بالخارج الذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين، سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها بالبيانات: (الأسم رباعى – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها والرقم القومي) حتى يمكن إيضاح موقفهم التجنيدى قبل سفر اللجان وسرعة إنهاء موقفهم التجنيدى عند حضور اللجان فى التوقيت المحدد، كما يمكن لذويهم المقيمين بمصر أن يتقدموا إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإيضاح موقفهم التجنيدى قبل سفر اللجان.

أوضح أن أماكن ومقار وأرقام التواصل مع اللجان بالخارج كالآتى اللجنة الأولى: (الولايات المتحدة الامريكية) ومقرها مكتب ملحق دفاع واشنطن 0012027795579، اللجنة الثانية إيطاليا، مقرها مكتب ملحق دفاع روما 003932487958، اللجنة الثالثة الكويت، مقرها مكتب ملحق دفاع الكويت 0096566992189، اللجنة الرابعة ألمانيا، مقرها مكتب ملحق دفاع برلين 004915117405880، اللجنة الخامسة السعودية ومقرها الرياض 00966505400439، اللجنة السادسة إنجلترا، مقرها مكتب ملحق دفاع لندن 0047802409309، اللجنة السابعة اليونان، ومقرها مكتب ملحق دفاع أثينا 00306937177191، واللجنة الثامنة فرنسا، ومقرها مكتب ملحق دفاع باريس 0033768760703، اللجنة التاسعة الإمارات، مقرها مكتب ملحق دفاع الإمارات/أبو ظبى 00971506217455، اللجنة العاشرة الأردن ومقرها مكتب ملحق دفاع عمان 00962795614503، اللجنة الحادية عشر البحرين، ومقرها سفارة جمهورية مصر العربية فى المنامة 0097317720005.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء مصر العاملين والمقيمين مع ذويهم بالخارج، ورعايتهم رعاية كاملة، والعمل على إزالة الخوف والقلق بسبب موقفهم من التجنيد، حتى لا يكون ذلك حائلاً بينهم و بين عودتهم للوطن، موضحا أنه تيسيراً على هؤلاء الشباب المقيمين بالخارج، ولسرعة إيضاح مواقفهم التجنيدية، فور وصول اللجان العسكرية للخارج يمكن لذويهم المقيمين بمصر أن يتقدموا إلى إدارة التجنيد، والتعبئة بالبيانات التجنيدية الموضحة، كما قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإنشاء نظام للاستعلام الصوتى لتحديد أماكن وتاريخ تواجد اللجان.

وأوضح أنه بالنسبة للشباب المقيم بالخارج ووصل سن الامتناع (30 عاماً) ويكون مطالب بتجديد جواز سفره يمكن أن يتوجه إلى ملحق الدفاع المصرى بالدولة المقيم بها مع دفع الغرامة المقررة (588 دولارًا) على ضوئها تجديد جواز السفر لمدة 7 أعوام لحين مثولهم أمام المحكمة أو اللجان المختصة لإنهاء موقفهم بشرط عدم تجاوزهم سن (44) عامًا، حال من له حق فى الإعفاء المؤقت أو النهائى، يتقدم الشاب بالأوراق والمستندات إلى قنصل عام جمهورية مصر العربية على أن ترسل تلك الأوراق إلى إدارة التجنيد والتعبئة عن طريق القنصل العام، واستخراج شهادة المعاملة، وإرسالها له مرة أخرى وتسليمها إليه عن طريق قنصلياتنا بالخارج.

تابع: “تجديد جوازات السفر المنتهية للشبان المصريين المقيمين بالدول العربية والأجنبية ممن بلغوا سن الإلزام، حتى بلوغهم (29 عامًا) كحد أقصى لا يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد، بحث موقف الشباب مستحقى الإعفاء العائلى أو التأجيل أو الاستثناء من الخدمة العسكرية، لإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة، لإصدار شهادات المعاملة التجنيدية لهم، وإرسالها إلى القنصليات المصرية لتسليمها إليهم، ومنح مواليد 1999، وما بعدها خطاب صغار السن، لتجديد جوازات سفرهم لاستمرار إقامتهم بالدول المقيم بها.