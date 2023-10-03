التجميع المحلي يقود «نيسان» لصدارة مبيعات سوق السيارات خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

تصدرت «نيسان» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بعدما استحوذت على حصة بلغت 15.3%، مسجلة نحو 7.8 ألف مركبة، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى بنسبة 65.5%، لتسجل 51 ألفًا و167 مركبة، مقابل 148 ألفًا و461 فى المدة المقابلة من العام السابق.

وجاءت «شيفروليه» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.7%، محققة 6.5 ألف مركبة، تلتها «شيري» بنسبة 11.5% بنحو 5.8 ألف سيارة.

وحلت «تويوتا» في المركز الرابع بحصة 9.5% بإجمالي نحو 4.8 ألف مركبة، أعقبتها «رينو» بحوالي 6.5% مسجلة بيع 3.3 ألف وحدة.

وتمركزت «بي واي دي» فى المرتبة السادسة، بعدما اقتنصت حصة سوقية بلغت 6.1% بإجمالى بيع 3.1 ألف سيارة، أعقبتها «سوزوكي» بنسبة 6% بواقع 3 آلاف مركبة.

وحصدت «إم جي» المركز الثامن بحصة سوقية 5% مسجلة بيع 2.5 ألف مركبة، تلتها «هيونداي» تاسعةً بنسبة 4.8% بنحو 2.4 ألف سيارة.

واقتنصت «كيا» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 4.3% بإجمالى 2.2 ألف سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي» فى المركز الحادي عشر بنسبة 3.8% بنحو 1.9 ألف مركبة، ثم «أوبل» بنسبة 2.3% بواقع 1.1 ألف مركبة.

بينما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 12.2% بإجمالى 6.2 ألف مركبة على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية.

في سياق متصل، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن مشروعات التجميع المحلي عززت تصدر «نيسان» مبيعات القطاع من خلال زيادة الكميات المعروضة محليًا مقارنة بالماركات الواردة من الخارج، التي تشهد نقصًا بسبب عراقيل الاستيراد، وهو الأمر الذي ينطبق على ماركات أخرى مثل “شيفروليه” و”شيري”.

وأضاف أن العامل السعرى لعب دورًا كبيرًا في زيادة تنافسية الطرازات المنتجية محليًا والتي تعتبر الأقل تأثرًا بارتفاع التكلفة الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصص ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 8 أشهر من 2023: