التجميع المحلي يقود «نيسان صني» و«بي واي دي F3» لصدارة تراخيص السيارات أغسطس الماضي (جراف)

تصدرت «نيسان صني» و«بي واي دي F3» قوائم تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس الماضي، بفضل إنتاجهما محليًا الذي أسهم في توافر كميات كبيرة منهما في السوق المحلية، لاسيما مع العامل السعري التنافسي للفئات المطروحة منهما مقارنة بالطرازات المستوردة التي ارتفعت أسعارها بشكل غير متوقع خلال الفترة الماضية.

وقادت «نيسان صني» صدارة تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس الماضى بعدما تمكنت من تسجيل نحو 646 مركبة، تلتها «هيونداي توسان» ثانيًا بإجمالى 503 وحدات.

وحلت «بي واي دي F3» فى المرتبة الثالثة بترخيص 480 سيارةـ، تلتها «إم جي ZS» بالمركز الرابع بنحو 419 مركبة، أعقبتها «كيا سبورتاج» بنحو 406 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 3» بـ340 وحدة.

وحصدت «سكودا كودياك» على تمركزها في المرتبة السابعة بإجمالى 318 سيارة، تلتها «تيجو 7» ثامنًا بواقع 313 وحدة، ثم «شيري أريزو 5» بنحو 301 مركبة.

وحصدت «تويوتا كورولا» المركز العاشر بعدما تمكنت من تسجيل 286 مركبة، تلتها «فولكس فاجن تيجوان» بواقع 258 سيارة، ثم «سكودا أوكتافيا» بـ223 وحدة.

وتمركزت «رينو ميجان» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أغسطس الماضى، مسجلة نحو 213 مركبة في مختلف وحدات المرور.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أغسطس الماضى: