التجميع المحلي يعـزز صدارة «نيسان» و«BYD» و«شيري» في قطاع «الملاكي»

تصدرت كل من «نيسان» و«BYD» و«شيري» قوائم تراخيص السيارات الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، لتنتزع المراكز الثلاثة الأولى فى القطاع.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، انفردت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3080 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 2379 وحدة.
وجاءت «شيرى أريزو 5» فى المركز الثالث بترخيص 1817 سيارةـ أعقبتها «رينو ميجان» رابعًا بنحو 1466 مركبة، ثم «كيا سبورتاج» بـ1447 وحدة.
وحلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة السادسة بإجمالى 1382 سيارة، تلتها «تيجو 7» سابعًا بواقع 1313 وحدة، أعقبتها «سكودا كودياك» بنحو 871 مركبة.
وحصدت «هيونداى توسان» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 773 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 736 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ731 وحدة.
وتمركزت «مرسيدس C180» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مسجلة نحو 619 سيارة فى مختلف وحدات المرور.
فى سياق متصل، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن مشروعات التصنيع المحلى أسهمت بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا ومنها «نيسان، وbyd، وشيري» التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد «السبع» أن شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة من خلال زيادة أعداد الكميات المنتجة والموردة داخل السوق المحلية مما أسهم فى نمو حصتها السوقية من المبيعات والتراخيص، مضيفًا أن العامل السعرى لعب أيضًا دورًا كبيرًا فى تعزيز تنافسية الطرازات المنتجة محليًا خاصة بعد ارتفاع قيم المستوردة لمستويات غير مسبوقة.
الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال النصف الأول من 2023
|الترتيب
|الطراز
|يناير
|فبراير
|مارس
|أبريل
|مايو
|يونيو
|الإجمالي
|1
|نيسان صني
|218
|232
|509
|634
|971
|516
|3080
|2
|بى واى دى F3
|372
|314
|513
|279
|519
|382
|2379
|3
|شيرى أريزو 5
|286
|265
|476
|200
|413
|177
|1817
|4
|رينو ميجان
|272
|146
|123
|214
|455
|256
|1466
|5
|كيا سبورتاج
|141
|141
|317
|220
|315
|313
|1447
|6
|شيرى تيجو 3
|229
|153
|217
|246
|357
|180
|1382
|7
|شيرى تيجو 7
|120
|191
|347
|213
|307
|135
|1313
|8
|سكودا كودياك
|76
|165
|200
|96
|142
|192
|871
|9
|هيونداى توسان
|70
|84
|130
|96
|126
|267
|773
|10
|تويوتا كورولا
|52
|55
|173
|174
|147
|135
|736
|11
|إم جى 5
|169
|121
|215
|61
|80
|85
|731
|12
|مرسيدس C180
|237
|127
|143
|31
|54
|27
|619
|13
|نيسان سنترا
|50
|87
|186
|115
|103
|76
|617
|14
|سكودا أوكتافيا
|56
|140
|165
|66
|74
|95
|596
|15
|سوزوكى ديزاير
|113
|80
|125
|39
|106
|106
|569
|16
|فولكس فاجن تيجوان
|72
|66
|58
|57
|118
|167
|538
|17
|كيا اكسيد
|145
|100
|93
|16
|60
|110
|524
|18
|سوزوكى سويفت
|127
|86
|84
|43
|77
|79
|496
|19
|رينو سانديرو
|30
|21
|24
|28
|147
|207
|457
إعداد – المال
المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات