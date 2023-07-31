التجميع المحلي يعـزز صدارة «نيسان» و«BYD» و«شيري» في قطاع «الملاكي»

تصدرت كل من «نيسان» و«BYD» و«شيري» قوائم تراخيص السيارات الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، لتنتزع المراكز الثلاثة الأولى فى القطاع.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، انفردت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3080 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 2379 وحدة.

وجاءت «شيرى أريزو 5» فى المركز الثالث بترخيص 1817 سيارةـ أعقبتها «رينو ميجان» رابعًا بنحو 1466 مركبة، ثم «كيا سبورتاج» بـ1447 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة السادسة بإجمالى 1382 سيارة، تلتها «تيجو 7» سابعًا بواقع 1313 وحدة، أعقبتها «سكودا كودياك» بنحو 871 مركبة.

وحصدت «هيونداى توسان» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 773 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 736 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ731 وحدة.

وتمركزت «مرسيدس C180» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مسجلة نحو 619 سيارة فى مختلف وحدات المرور.

فى سياق متصل، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن مشروعات التصنيع المحلى أسهمت بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا ومنها «نيسان، وbyd، وشيري» التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد «السبع» أن شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة من خلال زيادة أعداد الكميات المنتجة والموردة داخل السوق المحلية مما أسهم فى نمو حصتها السوقية من المبيعات والتراخيص، مضيفًا أن العامل السعرى لعب أيضًا دورًا كبيرًا فى تعزيز تنافسية الطرازات المنتجة محليًا خاصة بعد ارتفاع قيم المستوردة لمستويات غير مسبوقة.

الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال النصف الأول من 2023

الترتيب الطراز يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو الإجمالي 1 نيسان صني 218 232 509 634 971 516 3080 2 بى واى دى F3 372 314 513 279 519 382 2379 3 شيرى أريزو 5 286 265 476 200 413 177 1817 4 رينو ميجان 272 146 123 214 455 256 1466 5 كيا سبورتاج 141 141 317 220 315 313 1447 6 شيرى تيجو 3 229 153 217 246 357 180 1382 7 شيرى تيجو 7 120 191 347 213 307 135 1313 8 سكودا كودياك 76 165 200 96 142 192 871 9 هيونداى توسان 70 84 130 96 126 267 773 10 تويوتا كورولا 52 55 173 174 147 135 736 11 إم جى 5 169 121 215 61 80 85 731 12 مرسيدس C180 237 127 143 31 54 27 619 13 نيسان سنترا 50 87 186 115 103 76 617 14 سكودا أوكتافيا 56 140 165 66 74 95 596 15 سوزوكى ديزاير 113 80 125 39 106 106 569 16 فولكس فاجن تيجوان 72 66 58 57 118 167 538 17 كيا اكسيد 145 100 93 16 60 110 524 18 سوزوكى سويفت 127 86 84 43 77 79 496 19 رينو سانديرو 30 21 24 28 147 207 457

إعداد – المال

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات