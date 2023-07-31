التجميع المحلي يعـزز صدارة «نيسان» و«BYD» و«شيري» في قطاع «الملاكي»

شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة

التجميع المحلي يعـزز صدارة «نيسان» و«BYD» و«شيري» في قطاع «الملاكي»
المال - خاص

المال - خاص

9:24 ص, الأثنين, 31 يوليو 23

تصدرت كل من «نيسان» و«BYD» و«شيري» قوائم تراخيص السيارات الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، لتنتزع المراكز الثلاثة الأولى فى القطاع.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، انفردت «نيسان صني» بصدارة تراخيص سيارات الركوب بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3080 مركبة خلال تلك الفترة، تلتها «بى واى دى F3» ثانيًا بإجمالى 2379 وحدة.

وجاءت «شيرى أريزو 5» فى المركز الثالث بترخيص 1817 سيارةـ أعقبتها «رينو ميجان» رابعًا بنحو 1466 مركبة، ثم «كيا سبورتاج» بـ1447 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة السادسة بإجمالى 1382 سيارة، تلتها «تيجو 7» سابعًا بواقع 1313 وحدة، أعقبتها «سكودا كودياك» بنحو 871 مركبة.

وحصدت «هيونداى توسان» المركز التاسع بعدما تمكنت من تسجيل 773 مركبة، تلتها «تويوتا كورولا» عاشرًا بواقع 736 سيارة، ثم «إم جى 5» بـ731 وحدة.

وتمركزت «مرسيدس C180» فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مسجلة نحو 619 سيارة فى مختلف وحدات المرور.

فى سياق متصل، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن مشروعات التصنيع المحلى أسهمت بشكل كبير فى توافر كميات كبيرة من الطرازات المنتتجة محليًّا ومنها «نيسان، وbyd، وشيري» التى تمكنت من صدارة قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد «السبع» أن شركات السيارات المصنعة استغلت أزمة نقص المعروض من الطرازات المستوردة من خلال زيادة أعداد الكميات المنتجة والموردة داخل السوق المحلية مما أسهم فى نمو حصتها السوقية من المبيعات والتراخيص، مضيفًا أن العامل السعرى لعب أيضًا دورًا كبيرًا فى تعزيز تنافسية الطرازات المنتجة محليًا خاصة بعد ارتفاع قيم المستوردة لمستويات غير مسبوقة.

الطرازات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال النصف الأول من 2023

الترتيبالطرازينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيوالإجمالي
1نيسان صني2182325096349715163080
2بى واى دى F33723145132795193822379
3شيرى أريزو 52862654762004131771817
4رينو ميجان2721461232144552561466
5كيا سبورتاج1411413172203153131447
6شيرى تيجو 32291532172463571801382
7شيرى تيجو 71201913472133071351313
8سكودا كودياك7616520096142192871
9هيونداى توسان708413096126267773
10تويوتا كورولا5255173174147135736
11إم جى 5169121215618085731
12مرسيدس C180237127143315427619
13نيسان سنترا508718611510376617
14سكودا أوكتافيا56140165667495596
15سوزوكى ديزاير1138012539106106569
16فولكس فاجن تيجوان72665857118167538
17كيا اكسيد145100931660110524
18سوزوكى سويفت1278684437779496
19رينو سانديرو30212428147207457

إعداد – المال

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

المال - خاص

المال - خاص

9:24 ص, الأثنين, 31 يوليو 23