التجميع المحلي يدفع «شيري» لصدارة تراخيص السيارات الرياضية «SUV» خلال نوفمبر

تمكنت العلامة الصينية «شيري» من انتزاع المراكز الأولى بقوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتصدرت «شيري تيجو 3» تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها؛ بعدما تمكنت من تسجيل 407 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وجاءت «شيري تيجو 7» فى المرتبة الثانية بإجمالي 224 مركبة، تلتها «كيا سبورتاج» في المركز الثالث بواقع 207 سيارات.

وحصدت «كيا اكسيد» المرتبة الرابعة بترخيص 131 سيارة، أعقبتها «هيونداي توسان» في المركز الخامس بواقع 113 وحدة.

وحلت «إم جي ZS» المرتبة السادسة مسجلة نحو 101 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى.

واقتنصت «سوبارو XV» المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 98 مركبة، تلتها «تويوتا فورتشنر» في المركز الثامن بإجمالى 90 وحدة.

وجاءت «ستروين C5 إير كروس» في المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا في مصر مسجلة نحو 89 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وظهرت «أوبل كروس لاند» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 87 مركبة خلال الشهر الماضى.

في سياق متصل، قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية في شركة “فوتون مصر” إن مشروعات التصنيع المحلى أسهمت بشكل كبير في توافر كميات من الطرازات وهيمنتها على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات،

ومنها أبرزها «شيري، ونيسان» مقارنة بالماركات الأخرى المستوردة التى تشهد نقصًا كبيرًا داخل السوق المحلية، على خلفية القيود الاستيرادية وصعوبة الوكلاء المحليين تنفيذ إجراءات التعاقد على جلب شحنات جديدة منذ مارس الماضى.

وأضاف “عماد” أن الفترة الماضية شهدت محاولات من قبل بعض شركات السيارات بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بأسماء “شركات، وأفراد” بغرض التغلب على القيود الاستيرادية خاصة في القطاعات التجارية.

وأكد سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكى» بمجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، وهافال، وشاجان، ومازدا»، في تصريحات سابقة، أن العلامة الصينية «شيري» تمكنت من انتزاع صدارة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات بفضل تعددية الطرازات المطروحة منها، علاوة على إنتاج بعض الموديلات التى قد أسهمت بشكل كبير فى توريد وطرح كميات داخل السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» تراجعت بنسبة 63% لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال نوفمبر الماضى: