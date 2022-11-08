التجميع المحلى يقود 4 علامات لصدارة تراخيص «الملاكى» فى أكتوبر

تصدرت 6 طرازات مجمعة محليا تابعة لـ 4 علامات قوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أكتوبر الماضى.

وحسمت «نيسان صنى» ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا مسجلة نحو 677 مركبة، أعقبتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الثانى بواقع 618 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثالثة بإجمالى 470 سيارة، تلتها «شيفروليه أوبترا» رابعًا بنحو 396 مركبة.

وحصدت «BYD F3» المرتبة الخامسة بترخيص 342 وحدة، تلتها «شيرى تيجو 7» سادسًا بواقع 332 سيارة.

وتمركزت «إم جى 5» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من تسجيل 290 سيارة، وجاءت «كيا سبورتاج» ثامنًا بواقع 201 وحدة، ثم «سكودا أوكتافيا» تاسعًا بـ 166 مركبة.

واحتلت «سوزوكى سويفت» المرتبة العاشرة بقائمة الموديلات الأكثر تواجداً بوحدات المرور، مسجلة نحو 162 سيارة خلال أكتوبر الماضى.

يشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» الجديدة سجلت تراجعًا بنسبة %54 لتصل إلى 8128 مركبة خلال الشهر الماضى، مقابل 17.8 ألف وحدة فى أكتوبر 2021.

وقال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن استمرار القيود المفروضة على الاستيراد وعدم فتح الاعتمادات المستندية للشركات عزز من فرص تسويق الطرازات المجمعة محلياً خاصة مع عدم توافر الفئات المستوردة والتى شهدت أسعارها ارتفاعًا لمستويات قياسية.