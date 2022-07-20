«التجميع المحلى» يدفع «شيرى» لصدارة الـ«SUV»

اقتنصت العلامة الصينية «شيري» المراكز الأولى المتقدمة بقوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» بوحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «شيرى تيجو 7» قوائم تراخيص السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بمختلف فئاتها؛ بعدما تمكنت من تسجيل نحو 519 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 313 مركبة، تلتها «كيا أكسيد» فى المركز الثالث بواقع 300 سيارة.

وحلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 171 سيارة، أعقبتها «هيونداى بايون» فى المركز الخامس بواقع 164 وحدة.

فيما حافظت «كيا سبورتاج» على تمركزها فى المرتبة السادسة- للشهر الثانى على التوالى- بإجمالى ترخيص 131 مركبة خلال يونيو الماضى.

واحتلت «نيسان قشقاي» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص نحو 130 مركبة، تلتها «ستروين C3 إير كروس» فى المركز الثامن بإجمالى 128 وحدة.

وظهرت «بيجو 3008» فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 114 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية بشركة «فوتون»، إن مشروع إنتاج وتصنيع طرازات «شيري» يعتبر العامل الرئيسى فى تعزيز تنافسيتها داخل السوق المحلية، وتوافر طرازاتها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة بالفئات المستوردة.

وتوقع «عماد» أن تحصد الطرازات المجمعة محليًا مراكز متقدمة فى قوائم تراخيص السيارات الرياضية «SUV» خلال الفترة المقبلة؛ على خلفية توافر المعروض منها داخل السوق المحلية، موضحا أن السيارات المجمعة محليًا لديها فرصة كبيرة لتعزيز تنافسيتها محليًا خاصة فى ظل نقص الكميات المطروحة من المركبات الفئات المستوردة.

يشار إلى أن أعداد السيارات المرخصة فى مصر بلغت نحو 12 ألفًا و246 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضى.

ترتيب السيارات الرياضية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال يونيو الماضى