التجمع يدعو للتصدى للموقف الأمريكي المعادي لفلسطين

إيمان عوف دعا حزب التجمع كل القوى الشعبية في مصر والعالم العربي إلى التصدي للموقف الأمريكي العدائي والتواطؤ المخزي مع الاحتلال واغتصاب الأراضي الفلسطينية، كما يدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف إجماعي لفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بحيث تكون

إيمان عوف





دعا حزب التجمع كل القوى الشعبية في مصر والعالم العربي إلى التصدي للموقف الأمريكي العدائي والتواطؤ المخزي مع الاحتلال واغتصاب الأراضي الفلسطينية، كما يدعو الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف إجماعي لفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بحيث تكون علاقاتنا مع أميركا، وأي دولة أخرى، مرهونة بالموقف من قضايانا العادلة.

وقال التجمع إن خطورة الموقف الأمريكي إلى أن كل المؤشرات تكشف أن ما سُمي “صفقة القرن” ما هو إلا العنوان الرسمي للتصفية النهائية لقضية فلسطين.

كان التصويت قد جرى بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يعتبر أي خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإداراتها في مدينة القدس- غير مشروعة وتعتبر ملغاة وباطلة ولا شرعية لها.

ومما يلفت النظر أن واشنطن أعربت عن “خيبة أملها” من صدور هذا القرار الذي وافقت عليه 151 دولة!

وفي نفس هذا التوقيت ذكرت وسائل إعلامية أمريكية– نقلًا عن مصادر رسمية في واشنطن- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”! وكذلك صرحت الوزيرة الإسرائيلية “جيلا جملئيل” بأن أفضل مكان يقيم فيه الفلسطينيون دولتهم هو.. سيناء!

هكذا تكتمل حلقات المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والتحرش ضد مصر.

وتبرهن الولايات المتحدة للمرة الألف على عدائها لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من الاحتلال وتقرير مصيره، ورفضها لكل القرارات الدولية بشأن فلسطين.

وبعد ذلك كله تطالب الإدارة الأمريكية الفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل حتى تتيح للحكومة الإسرائيلية المزيد من الوقت لمواصلة إقامة المزيد من المستوطنات ومصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم بيوتهم وتهويد ما لم يتم تهويده حتى الآن من معالم فلسطين.