التجزئة المصرفية تستحوذ على 13.2% من إجمالي محفظة البنك الأهلي

تستحوذ محفظة التجزئة المصرفية على نحو 13.2% من إجمالي محفظة البنك الأهلي المصري، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن البنك.

وأشار البنك، في التقرير، إلى أن قروض الشركات تستحوذ على نحو 86.8% من إجمالي محفظة البنك.

وعلى صعيد الشمول المالي، يلعب البنك الأهلي دورًا حاسمًا في تعزيز الشمول المالي وتعزيز نظام التعليم في مصر، ويتجلى هذا التأثير من خلال الخدمات المباشرة والمنتجات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى المساهمات غير المباشرة عبر الاستثمارات في التكنولوجيا المالية الرائدة، والدفع الإلكتروني، والخدمات المالية، والتمويل متناهي الصغر.

ولضمان إمكانية الوصول على نطاق واسع، يوفر «الأهلي» مجموعة شاملة من المساعدة الذاتية الرقمية وخدمات الدعم عبر الإنترنت من خلال موقعها على الإنترنت.

ويتيح البنك للعملاء للوصول بسهولة إلى الخدمات المصرفية والاستفادة من الحلول المبتكرة مثل NBE Phone Cash، والأهلي نت وغيرهما لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.