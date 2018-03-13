التجزئة المصرفية تتطلع لمزيد من خفض الفائدة

سيد بدرأكد مصرفيون أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليس كافيًا لانتعاش قطاع التجزئة المصرفية، الذى يعانى منذ نحو 3 سنوات.مؤكدين أن أحد مشكلات القطاع هى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، بعد تحرير سعر الصرف، وأشاروا إلى تكلفة التمويل ما زالت مرتفعة، رغم الخفض.وقررت لجنة الس

سيد بدر

أكد مصرفيون أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليس كافيًا لانتعاش قطاع التجزئة المصرفية، الذى يعانى منذ نحو 3 سنوات.

مؤكدين أن أحد مشكلات القطاع هى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، بعد تحرير سعر الصرف، وأشاروا إلى تكلفة التمويل ما زالت مرتفعة، رغم الخفض.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، منتصف فبراير الماضى، خفض العائد بواقع %1، ليسجل %17.75 للإيداع و%18.75 للإقراض، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا فى 29 مارس الجارى، لتحديد سعر العائد.

ويتطلع القائمون على قطاع التجزئة البنكية، إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة، بهدف تشجيع العملاء على الاستفادة من برامج التمويل الشخصى، وتتوقع بنوك استثمار لجوء البنك المركزى للخفض بواقع 400 نقطة، خلال العام الجارى، بعد تراجع معدلات التضخم.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، استمرار تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير إلى %14.3، مقابل %17 خلال يناير، ونحو %31.7 معدل التضخم السنوى للشهـــر المماثل فى 2017.

من جانبه أوضح وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطنى مصر، أنه لم يلمس تحسنا فى الطلب على قروض التجزئة المصرفية، منذ قرار خفض الفائدة منتصف الشهر الماضى، لافتًا إلى أن معدلات الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة نسبيًا.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الطلب على الأوعية الإدخارية، بعد تراجع أسعار الفائدة على الإيداع فى معظم البنوك، ووقف شهادات %20، مشيرا إلى أن الوضع قد يختلف عندما يحدث خفضا آخر فى سعر العائد.

وحول احتمال توسع البنوك فى القروض متغيرة العائد، كأحد أليات تشجيع الأفراد على الاقتراض، أضاف أن بعض البنوك قامت بذلك بالفعل، إلا أن الإقبال على هذا المنتج يقتصر على العملاء الذين لديهم وعى باحتمال خفض أسعار الفائدة للاستفادة من القرار، فى حين يفضل غالبية العملاء القروض ثابتة العائد لضبط أوضاعهم المالية، حتى انتهاء أجل القرض.

وقال مصدر بقطاع التجزئة بأحد البنوك الحكومية، إن سعر الفائدة ليس هو العائق فقط أمام نشاط قطاع التجزئة المصرفية، لكن قرار البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى للقسط، من إجمالى الدخل عند %35، يعتبر أحد العوائق أمام التوسع فى الاقتراض.

وأشار إلى أن القرار رغم أنه فى الظاهر يؤثر على القطاع، إلا أنه يعمل على الحد من حالات التعثر، وعدم تحمل العميل أقساط قروض أكثر قدرته المالية، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على التوسع فى القطاعات التنموية الأخرى، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى.

وتوقع أن يشهد قطاع التجزئة انفراجة مع الاتجاه نحو مزيد من خفض الفائدة، بالإضافة إلى تلاشى أثر تحرير سعر الصرف، الذى خفض القدرة الشرائية للعملة المحلية، ونزول معدلات التضخم.