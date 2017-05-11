التجديد ليوسف رئيسا للقابضة للتأمين

كتب-ماهرأبوالفضل:وافقت الجمعية العمومية لشركة "مصر القابضة للتأمين" في إجتماعا اليوم الخميس برئاسة اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام علي التجديد لمجلس إدارة القابضة برئاسة محمد يوسف لمدة عام .علمت "المال" ان وزير قطاع الاعمال العام واعضاء الجمعية العمومية للقابضة إعتمدوا كذلك الموازنة التقدي

كتب-ماهرأبوالفضل:

وافقت الجمعية العمومية لشركة “مصر القابضة للتأمين” في إجتماعا اليوم الخميس برئاسة اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام علي التجديد لمجلس إدارة القابضة برئاسة محمد يوسف لمدة عام .

علمت “المال” ان وزير قطاع الاعمال العام واعضاء الجمعية العمومية للقابضة إعتمدوا كذلك الموازنة التقديريةلمصر القابضة للتأمين للعام المالي المقبل 2017/2018.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “مصر القابضة للتأمين” على زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصل الي 5.85 مليار جنيه بزيادة قيمتها 2.5 مليار.

وتستهدف الشركة القابضة إجمالى إيرادات قيمته 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.9% مقارنة بالمحقق في 2015/2016، كما تستهدف صافى ربح 792.9 مليون جنيه بمعدل نمو 6.4% خلال عامي المقارن.

وتسعي الشركات التابعة للقابضة لتحقيق إجمالى إيرادات 14.9 مليار جنيه في العام المالي المقبل بزيادة نسبتها 38% مقارنة بـ 2015/2016.