التجار يقبلون على شراء الحديد تحسباً لارتفاعات جديدة

المرسي عزت وعمر سالم وشريف عمر:اتجه عدد من التجار الفترة الأخيرة إلى زيادة عمليات الشراء للحديد فيما بينهم، تخوفًا من ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، بحسب إسلام الغنيمى، رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للاستثمارـ أحد كبار وكلاء الحديد.وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة «النجم ستيل&raq

المرسي عزت وعمر سالم وشريف عمر:

اتجه عدد من التجار الفترة الأخيرة إلى زيادة عمليات الشراء للحديد فيما بينهم، تخوفًا من ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، بحسب إسلام الغنيمى، رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للاستثمارـ أحد كبار وكلاء الحديد.

وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة «النجم ستيل» لتجارة الحديد، إن مبيعات التجار شكلت فيما بينهم نسبة تصل إلى %90 من إجمالى المبيعات، نتيجة توقف بعض الشركات عن البيع للتجار، وأرجع ذلك إلى عدم استقرار السوق، وأن الزيادات السعرية تكاد تكون كل يومين.

وتوقع متعاملون أن تصل أسعار طن الحديد إلى 12600 جنيه للمستهلك النهائى، فى ظل ارتفاع أسعار الخام الرئيسى فى الصناعة عالميًّا.

وواصلت أسعار الحديد ارتفاعاتها ليبلغ متوسط سعر تسليم المصنع أمس فى عدد من الشركات المنتجة إلى 11950 جنيهًا للطن.

ويؤكد تجار على اتجاه السوق لزيادات أخرى مرتقبة مع ارتفاع البيليت عالميًّا ووصوله إلى 550 دولارًا للطن، وتوقع منتجون أن يسجل سعر تسليم المصنع 12400 جنيه للطن.

وقال محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سوق البيليت تعانى ارتباكًا ومضاربات عالمية تسببت فى زيادات سعرية مستمرة للخام، مشيرا إلى أن الشركات قللت كميات الإنتاج لصعوبة مجاراة الزيادات المتوالية، موضحا أن بعض المصانع لا تعمل بأكثر من %40 من طاقتها.

وأكد أن المبيعات للمستهلكين بالسوق المحلية يكاد يكون شبه منعدم، مرجعا ذلك إلى وجود أمل لديهم فى عودة الأسعار للانخفاض مجدداً.

فى ذات السياق، قال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة «الماسية» لتجارة الحديد أن شركتى «المراكبي» و «مصر استيل» أرسلتا إخطارا أمس للشركة يفيد بتوقفهما عن تلقى أية إيداعات جديدة من الموزيعين حتى إشعار آخر.

وقال محمد مجدى، المحلل المالى لقطاع الحديد بشركة برايم المالية للاستثمارات، إن «حديد عز»- الشركة الوحيدة المدرجة ببورصة الأوراق المالية فى قطاع الحديد- تحدد نسبة هامش ربح للنشاط الرئيسى بما يدور حول «%12 – %14» من المبيعات.

واوضح أن هذه النسبة قريبة من نظيرتها المطبقة فى باقى شركات الحديد الأخرى، وتعد كافية لتحقيق أرباح بعيدًا عن تحمل أى أعباء مالية ناتجة عن القروض، بحسب رأيه.

وأشار مجدى إلى أن الشركة لجأت بعد قرار التعويم لتمرير كامل زيادات التكاليف على المستهلك النهائى، وهى الإستراتيجية الأمثل، نظراً لمعاناتها من ارتفاع الفوائد المستحقة على القروض، بجانب مشكلاتها مع البنوك لتدبير سيولة لتنشيط رأس المال العامل.

وأشار الى أن أسعار البليت العالمى تتراوح حاليًّا بين 500 و550 دولارا للطن، مقابل 450 دولارًا فى بداية العام، كما أن التوقعات تشير لارتفاعه الى 580 دولارًا مع نهاية 2018.