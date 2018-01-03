التجار يراهنون على الكريسماس فى تنشيط المبيعات

دعاء حسنى ـ عمر سالم تراهن الأسواق المحلية على أعياد الكريسماس فى تنشيط المبيعات، وتصريف المنتجات فى عدة قطاعات تجارية، بينها الهدايا والأدوات المكتبية، والملابس الجاهزة، فى أعقاب فترة طويلة من الركود. شهد قطاع الملابس الجاهزة انفراجة طفيفة بين 10 و%20، بينما أكدت شعبة الأدوات والهدايا، ارتفاع الم



دعاء حسنى ـ عمر سالم

تراهن الأسواق المحلية على أعياد الكريسماس فى تنشيط المبيعات، وتصريف المنتجات فى عدة قطاعات تجارية، بينها الهدايا والأدوات المكتبية، والملابس الجاهزة، فى أعقاب فترة طويلة من الركود. شهد قطاع الملابس الجاهزة انفراجة طفيفة بين 10 و%20، بينما أكدت شعبة الأدوات والهدايا، ارتفاع المبيعات بنسبة %10، فيما يراهن تجار منتجات الأحذية على الأيام القليلة المتبقية لتنشيط البيع.

قال تجار؛ إن تزامن موسم امتحانات المدارس الحالى، وانشغال الآسر المصرية به، مع أعياد الكريسماس، وارتفاع أسعار المنتجات، يحد من قدرة المحال والمعارض على تحقيق المبيعات المنشودة.

انفراجة فى الملابس الجاهزة



تشهد مبيعات ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ الجاهزة فى الأسواق ارتفاعات طفيفة، بين 10 إلى %20، على خلفية احتفالات الكريسماس، مقارنة بالفترة الماضية، التى شابها الركود.

أﺷﺎر مسئولين فى قطاع الملابس، إﻟﻰ أﻥ مبيعات القطاع بشكل عام لا تتجاوز -15 %20 حاليا، لاﺭﺗﻔﺎﻉ الاسعار، وﺯﻳﺎﺩﺓ تكلفة ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، وغيرها، وﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ النهائى، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍلأﺳﻌﺎﺭ ﺗﺼﻞ إلى %50 ﻋﻠﻰ ﺍلأﻗﻞ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻔﻮﺕ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑس اﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ، ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، إﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﺳﺘﻌﺪﺕ ﻓﻰ إﻃﺎﺭ ﻤﻮﺳﻢ أﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎﺱ، وبداية العام الجديد، وأعلنت عن أحدث الموديلات، وضخت بضائع جديدة فى المولات والمحلات.

توقع صفوت ارتفاع نسبة الإقبال على الملابس، نهاية احتفالات الكريسماس، %20 مقارنة بالأيام العادية، ما يشكل فرصة أخيرة للمصانع، والمحلات لترويج بضاعتهم قبل العودة للركود مجددا، نتيجة ارتفاع الأسعار، وخفض الآسرة المصرية لنفقاتها الفترة الحالية.

أشار إلى أن متوسط الأسعار ارتفع %50 خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، موضحا أن أقل متوسط لسعر الجاكيت بين 600 إلى 900 جنيه فى المولات، والبنطلون الجينز، بين 250 إلى 450 جنيهًا.

أوضح ﻳﺤﻴﻰ ﺯﻧﺎﻧﻴﺮﻯ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، أﻥ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎﺱ تعد ﻓﺮﺻﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻭﻛﺎﺯﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺘﻮﻯ، خلال ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮية ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ.

أﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍلحالية تشهد ارتفاع المبيعات تزامنا مع الأعياد، وانخفاض درجة الحرارة، الأمر الذى ساهم فى الإقبال ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻷﻭﻛﺎﺯﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺘﻮﻯ.

أوضح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، أن الركود فى المبيعات بات صداعًا فى رأس المصانع، والمنتجين بقطاع الملابس، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع المبيعات.

توقع عبدالسلام ارتفاع ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ %25 حتى منتصف يناير المقبل، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، موضحا أن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعد %40، نتيجة الركود الذى تشهده السوق، لكن تسعى لزيادة صادراتها لتعويض الركود المحلى.

أضاف أن هناك تراجعًا فى المبيعات، بنسبة تصل إلى %70 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وتراجعت نسبة الملابس المستوردة المعروضة لتشكل %20 من إجمالى السوق.

لفت ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ 35 ٪ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ، و%50 ﻣﻦ ﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟلﺘﺼﻨﻴﻊ، ما ساهم فى رفع الأسعار، مطالبا الدولة بالتدخل لدعم القطاع تمويليا وصادراته.

واصل: “مبادرات البيع بالتقسيط بالتعاون بين الغرفة والبنوك والشركات تساهم فى زيادة المبيعات”.

كان ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻯ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ قد أعلن ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ %14، ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 1.185 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺧﻼﻝ 10 ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟمنصرم، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.043 ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2016.

الامتحانات والآثمان تعوقان الأحذية



أكد مصنعو وتجار الأحذية، أن تزامن الامتحانات واشتعال الأسعار، مع أعياد الكريسماس، كان بمثابة ضربة قاصمة للمبيعات، وأدى إلى حالة ركود شبه تام، وعزوف غالبية المستهلكين عن الشراء.

أشاروا إلى أن تراجع المبيعات نسبته قاربت إلى %60، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحين أن أغلب المحال ضخت بضائع جديدة، تتناسب مع الأعياد، ضمن استعداداتها لاستقبال الكريسماس، لكن دون إحداث تغير فى نسبة المبيعات.

كشف شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، عن أن الأسواق تعانى حالة ركود، فى حركة البيع والشراء، خلال الفترة الحالية، وأن أعياد الكريسماس لم تحرك المبيعات، لعدة أسباب، أبرزها تزامن الأعياد مع الامتحانات، ما يفقد التجار الأمل فى إمكانية زيادة المبيعات.

أشار إلى أن المحال استعدت لاستقبال الأعياد، لكن الركود غير عادى فى المبيعات، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، خلال الفترة الحالية، لارتفاع مدخلات الإنتاج، وأسعار الجلود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساهم فى ارتفاع السعر، وعزوف غالبية المستهلكين عن الشراء.

لفت إلى أن نسبة المبيعات الحالية لا تتعد %25، بتراجع %60 عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم خفض بعض المحال والمصنعين لهوامش الربح، أو التخلى عنها من البعض الآخر.

أوضح أن الأحذية المستوردة تكاد تكون مختفية من الأسواق، والمعروض لا يتعدى %2، أغلبها منتجات المخازن، مرجعا السبب إلى الإجراءات الاستيرادية المتشددة، مثل تسجيل المصانع وتطبيق رسوم وقيمة مضافة، فضلا عن تعنت الجهات الحكومية فى تسجيل المصانع رغبة منها فى ترشيد الاستيراد.

كشف عن أن العديد من التجار أو المصنعين أعلنوا إفلاسهم خلال الفترة الماضية، نتيجة أوضاعهم المالية، وتراجع مبيعاتهم وارتفاع الأعباء، مؤكدًا أن القطاع يواجه صعوبة كبيرة فى إيجاد تمويلات.

طالب يحيى ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع من الانهيار، وإعادة التفكير فى المنظومة الاستيرادية، ومراقبة أسعار الجلود، التى ارتفعت بنسبة تصل إلى %100، وطرح مباردات جديدة، لرفع مبيعات القطاع، وتنفيذ معارض وبعثات وجولات لدعم التصدير، لا سيما فى ظل المواجهة الشرسة للأحذية التركية التى تتفوق فى السوق الأوروبية.

قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن مبيعات الأحذية فى تلك الفترة متراجعة بشكل غير مسبوق، نتيجة العوامل الاقتصادية التى تؤثر على المواطنين، وموسم الامتحانات، وانشغال بعض الآسر به، فضلا عن الارتفاع الكبير فى الأسعار خلال الفترة الحالية.

تابع: “نسب المبيعات حاليا لا تتعد %20، لا سيما فى مناطق وسط البلد، طلعت حرب وعباس العقاد”.

عن أسعار الأحذية أشار السمالوطى إلى أن أسعار الحذاء الرجالى، متوسطها بين 250 إلى 400 جنيه، والحذاء الأطفالى من 150 إلى 250 جنيهًا، والحذاء الحريمى بين 150 إلى 200 جنيه، لافتًا إلى أن مبيعات الحذاء “البوت” الأكثر، وأسعارها من 400 إلى 700 جنيه، موضحا أن تلك الأسعار مرتفعة، بنسب بين 60 إلى %80 عن نفس الفترة من العام الماضى.

أوضح أن المصانع تعمل بمتوسط %30 من طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن إجمالى المنشآت العاملة بالقطاع تصل إلى 17 ألفًا و600 منشأة، وعدد عمالة يبلغ 270 ألف عامل، مضيفًا أن البعض أغلق مصانعه، والبعض الآخر يضطر إلى خفض إنتاجيته، لمواجهة الأعباء.

قال يحيى: “مبادرة البيع بالتقسيط التى أطلقتها غرفة الجلود بالتعاون مع البنوك مؤخرًا لم تفعل، وأغلب استهلاك الآسر إلى الطعام والشراب”.

طبقا لتقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن استيراد المنتجات الجلدية ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ تراجع ﺑﻨﺴﺒﺔ %35، وانخفضت صادرات مصر من ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ %14، خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، دون تحديد قيمة الصادرات، واستهدف القطاع صادرات صوب 155 مليون دولار نهاية 2017.

