التجار: استمرار انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق

الصاوي أحمدتراجعت أسعار الخضراوات في اليوم الثاني من 2018، وتراوح سعر البطاطس 1.5 جنيه و4 جنيهات للكيلو، والطماطم بـ2.5 جنيه للكيلو، حسب بعض التجار في أسواق الجيزة، وسط خسائر ملموسة من مزارعي الطماطم والبطاطس في المحافظات، خصوصًا في الأقصر والمنيا والفيوم وغيرها.وتراوح سعر قفص الطماطم متوسط الوز

الصاوي أحمد

تراجعت أسعار الخضراوات في اليوم الثاني من 2018، وتراوح سعر البطاطس 1.5 جنيه و4 جنيهات للكيلو، والطماطم بـ2.5 جنيه للكيلو، حسب بعض التجار في أسواق الجيزة، وسط خسائر ملموسة من مزارعي الطماطم والبطاطس في المحافظات، خصوصًا في الأقصر والمنيا والفيوم وغيرها.

وتراوح سعر قفص الطماطم متوسط الوزن حاليًا بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر كيلو البصل يتراوح بين 4 و6 جنيهات، والخيار بين 5 و6 ، والثوم بين 15 و25 جنيهًا، والبروكلي 10 و الباذنجان من 2 إلى 4.

وأشاروا إلى أن كيلو الملوخية سجل 7 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 3 و5 جنيهات والفلفل الألوان من 12 إلى 15، والفلفل الرومي 8 والجزر 5 ، والكوسة 7، والقلقاس 7 والبسلة 7 والبطاطا 5، والبرتقال اليوسفي 3.5 جنيه وأبو سرة 5، والفراولة10جنيهات والموز 12 والتفاح 20.