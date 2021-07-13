«التجاري» ومشتريات العرب والأجانب تقود البورصة لمكاسب 9 مليارات جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود قوي مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب والأداء الصاعد لسهم البنك التجاري الدولي، صاجب الوزن النسبي الاكبر في السوق.

وأعلن البنك التجاري الدولي – مصر، اليوم عن تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 6.09 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 بنسبة نمو 22%، عن الفترة المماثلة من 2020، بعد خصم ضرائب الدخل.

وارتفع سهم البنك بنسبة 2.5 % بختام التعاملات ليصل إلى 55.6 جنيه، مدفوعا بنتائج الأعمال الأخيرة.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.94% % 10431 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.27% إلى 2374 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.98% إلى 3321 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 668.7 مليار جنيه.

وقال محللون فنيون إن السوق ما زالت تمر بحركة عرضية مائلة للصعود الطفيف، تستمر حتى نهاية الأسبوع ما يعطى فرصا للمتاجرات السريعة، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن ارتفاعات جلسة الإثنين جاءت مدعومة بنمو الأسهم القيادية بعد وصولها لمستويات مغرية للشراء.

وأوضح حسن أن المؤشر الرئيسى يتحرك فى نطاق ضيق خلال هذه الفترة بين مستويات 10000-10100 نقطة كدعم، و10300 إلى 10400 نقطة كمستوى مقاومة، فى محاولة لتكوين قاع جديدة على المدى المتوسط أعلى من السابقة عند 9800 نقطة.

وأشار إلى أن الوضع مختلف تماماُ بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتداول بالقرب من القمة التاريخية عند مستوى 2450 نقطة، ما يجعل معدل الاستثمار به مرتفع المخاطر فى هذه الفترة.

وأضاف: «مرجح أن يجد المؤشر قوة بيعية لجنى الأرباح فى المنطقة المذكورة متجها إلى منطقة الدعم عند مستوى 2200 نقطة».

ونصح المستثمرين بالمتاجرة بين مستويات الدعم والمقاومة، ولكن مع اتخاذ الحذر ووقف الخسائر سريعا فى حالة كسر مستويات الدعم والبعد عن الشراء الهامشى فى الوقت الحالى.

قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى ارتد من مستوى 10100 نقطة كإشارة إيجابية.

وأوضح أبو اليزيد أن السوق ما زالت تتحرك بشكل عرضي بين مستوى 10100 نقطة كدعم حالى والمقاومة الرئيسية عند 10400 نقطة.

وتوقع أن يخترق المؤشر مستوى المقاومة المذكور مستهدفاَ مناطق المقاومة التالية 10600 و 11000 نقطة خلال الفترة المقبلة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فأوضح أنه لا يزال يتحرك أيضاً فى اتجاه عرضى بين مستويات 2250 إلى 2400 نقطة، ومن المرجح أن يشهد اختراقاً لمستوى 2400 لأعلى.

ونصح أبو اليزيد بالمتاجرة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والشراء أثناء الانخفاضات بالأسهم القيادية خلال الفترة الحالية.