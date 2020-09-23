«التجاري وفا» يقدم باقة تخفيضات لحاملي البطاقات بمناسبة العودة إلى المدارس

البنك يوفر نظام تقسيط لعملائه على 12 شهرا بدون فوائد على مستلزمات الدراسة الإلكترونية

أعلن التجاري وفا بنك مصر عن تقديم خصم فوري بنسبة 10% لحاملي بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان، بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

وذكر بيان أصدره البنك اليوم الأربعاء، أن العروض تتضمن إمكانية الاسترجاع النقدي (كاش باك) بنسبة 10% بحد أقصى 150 جنيها مصريا للمعاملة في أي فرع من فروع مكتبات سمير وعلي المتواجدة في 6 محافظات، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2020.

وأشار البنك أنه يوفر نظام تقسيط لعملائه على 12 شهرا بدون فوائد على مستلزمات الدراسة الإلكترونية وتخفيض 50% على الفوائد السنوية عند تقسيط مصاريف الدراسة على 12 شهرا.

وساهم البنك في تقديم الدعم إلى 400 طالب بالمرحلة الابتدائية في المدرسة المجتمعية التابعة لمؤسسة علمني عبر توفير كافة المستلزمات المدرسية، إضافة إلى مستلزمات وقائية للحماية من وباء كوفيد -19 المستجد خلال العام الدراسي.