«التجاري وفا بنك» يوقع اتفاقية تعاون مع «موني جرام» العالمية

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت عن إطلاق خدمة استلام التحويلات الواردة من الخارج، وذلك بالتعاون مع شركة موني جرام العالمية (ناسداك: إم جي آي)، أحد رواد تحويل الأموال.

وأوضح البنك في أن الخدمة تتيح لعملاء موني جرام حول العالم في إرسال حوالاتهم المالية ليستلمها ذووهم من شبكة فروع التجاري وفا بنك إيجيبت، من خلال شبكة فروع تضم 65 فرعًا منتشرة بأنحاء الجمهورية.

علق هشام السفا العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك إيجيبت” تأتي اتفاقية التعاون مع موني جرام ضمن مساعي التجاري وفا بنك إيجيبت الحريصة على دعم الشمول المالي.

وأضاف أنه يمكن خدمة حوالات موني جرام الحاجة اليومية للمصرين العاملين بالخارج من إرسال الأموال لذويهم وأفراد عائلاتهم بطريقة آمنة، ويُعتمد عليها ونحن سعداء للمساهمة في تعزيز شبكة موني جرام للوصول لعملائها حول العالم”.

من جانبه، أضاف عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجاري وفا بنك إيجيبت “سعداء بتعاوننا مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تطوير حلول متقدمة لتحويل الأموال، ونستهدف بهذه الخدمة تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، كما ستمكننا من فتح آفاق جديدة للدخول في سوق تحويل الأموال”.

ويقول أحمد علي، الرئيس الإقليمي لموني جرام الشرق الأوسط: “في إطار سياستنا لتعزيز وتوسعة وجودنا بالأسواق الرئيسية حول العالم، تأتي اتفاقية التعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت لدعم مفهوم الشمول المالي، من خلال إعطاء بدائل لعملاء موني جرام حول العالم من الوصول لمدخراتهم بسهولة وجاهزية مستدامة، بالوقت والمكان الذي يرغبون به.

