التجاري وفا بنك يقفز بصافى أرباحه إلى 434.5 مليون جنيه بنهاية مارس

حقق

إيجيبت صافي ربح بعد الضرائب 434.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقابل 176.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها عام 2022 بزيادة قدرها 258.2 مليون جنيه مع نسبة نمو 146%.

و وفقا لبيان بلغ صافي الدخل من العائد 914 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2023 مقابل 520 مليون جنيه عن نفس الفترة 2022 و ذلك بنسبة نمو قدرها 75.8%.

و بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 165 مليون جنيه في الربع الأول لعام 2023 مقابل 106 ملايين جنيه عن نفس الفترة 2022 بنسبة زيادة 56.3% و قد بلغ صافى دخل المتاجرة مبلغ و قدره 65 مليون جنيه عن الربع الأول لعام 2023 مقابل 52 مليونا عن الفترة المالية المنتهية في مارس 2022 بنسبة زيادة قدرها 25%.

وقال البنك إن هذا الأداء الاستثنائي مدفوع بأساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، جنبا إلى جنب زيادة إجمالي الأصول الى 64.4 مليار جنيه عن مارس 2023 مقارنة مع 61.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 2.7 مليار أو ما يعادل 4.3%.

أما على صعيد القروض، فقد حقق البنك طفرة في زيادة حجم المحفظة خلال الفترة الحالية – مارس 2023 حيث سجل إجمالي القروض 33 مليار جنيه في نهاية هذه الفترة من 2023 مقارنة مع 32.1 مليار بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك زيادة قدرها 900 مليون بنسبة نمو 2.85%، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعومًا بزيادة الرسوم والعمولات، علما بأن ذلك النمو في التسهيلات وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للمخاطر والتغطية الصحية من البنك.

وقد استمرت الودائع في النمو إذ بلغ إجماليها في نهاية مارس الماضى 54.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.4 مليار بنسبة زيادة 4.5% مقارنة مع نهاية العام الماضي وتركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب ولأجل وباستحقاق.