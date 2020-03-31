«التجاري وفا بنك» يطلق بطاقة الخصم المباشر «معاكي» للسيدات

أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت أول بطاقة خصم مباشر مخصصة للسيدات “معاكي”، تماشياً مع إستراتيجية البنك في مجال الشمول المالي ودعم المرأة اقتصادياً بمناسبة شهر المرأة.

مميزات البطاقة الجديدة

تمنح “معاكي” تجربة متميزة لعملاء البنك من السيدات، من خلال تقديم مجموعة من المزايا التي تشمل جميع الاهتمامات الخاصة بالمرأة من تسوق وتجميل وعيادات طبية وأنشطة رياضية ضمن العديد من المجالات الأخرى التي تجدد كل شهر لضمان رضاء جميع الأذواق إضافة إلى عروض الكاش باك والخصومات المستمرة.

وفي خطوة جديدة تعد الأولى من نوعها، تستطيع عميلة بطاقة “معاكي” اختيار تصميم البطاقة ضمن تصميمين مختلفين كبداية.

كما ينوي البنك إضافة تصميمات جديدة أخرى قريباً لتناسب شخصية كل إمرأة.

أما العملاء من الرجال فيمكنهم استخراج بطاقات إضافية للأم أو الزوجة أو الأخت، بجانب التحكم في حد البطاقات حسب نوعها وتصنيف شريحة البطاقة الخاصة به (الذهبي – برستيج – بريميير).

دعم وتمكين المرأة على كل الأصعدة

ولم تقتصر مبادرات البنك في شهر المرأة على طرح البطاقة فقط، بل عمل التجاري وفا بنك إيجيبت على دعم وتمكين المرأة على مختلف الأصعدة إيماناً منه بدورها الفعال وتأثيرها على المجتمع ككل، خاصةً أنها قائمة على إعداد الأجيال، ومن ثم فهي تستحق التقدير والتمكين بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، تعاون البنك للعام الثالث مع مؤسسة مصر الخير؛ حيث قام بتوجيه المبالغ المخصصة لهدايا الموظفات لليوم العالمي للمرأة من أجل فك كرب الغارمات.

علاوة على ذلك، تعاون التجاري وفا بنك إيجيبت مع بنك الكساء المصري من خلال حملة ” فرَّح أم متعرفهاش” في مختلف المحافظات، والتي هدفت إلى التبرع بملابس قبل عيد الأم.

ويذكر أن التجاري وفا بنك إيجيبت قام أيضاً بإطلاق أنشطة داخلية لموظفات البنك مثل مسابقة “سوبر وومان” حيث ستحصل أربع فائزات على أربع جوائز بنهاية شهر مارس.

كما نظم البنك جلسات لموظفات البنك حول كيفية الحفاظ على البشرة واستخدام مستحضرات التجميل كروتين يومي للعناية بالجسم والبشرة، وأحدث صيحات الموضة وتقديم نصائح للحصول على مظهر أكثر أناقة.