«التجاري وفا بنك» يطرح وديعة نصف سنوية بعائد 15.75%

طرح التجاري وفا بنك إيجيبت وديعة نصف سنوية بعائد يصل إلى 15.75%، وبحد أدنى يصل إلى 10 ملايين جنيه.



ويقدم التجاري وفا بنك إيجيبت مجموعة متنوعة من الودائع والشهادات ذات الآجال الطويلة والمتوسطة، وتتراوح مدتها من شهر واحد إلى 5 سنوات، فيما تتنوع دورية صرف العائد شهريًا وربع ونصف سنويًا، وسنويًا وذلك عند الاستحقاق.



وحقق البنك صافي ربح بعد الضرائب 434.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقابل 176.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 258.2 مليون جنيه مع نسبة نمو 146%.