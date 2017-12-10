التجاري وفا بنك يشارك في أسهم الأفريقي للتصدير

التوقيع على حزمة اتفاقيات مع بنوك "الدولي" والأفريقي والأوروبي سحر نصر: زيادة التكامل الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة أبرز التوصياتأحمد عاشوروقعت الحكومة المصرية على هامش انعقاد مؤتمر أفريقيا 2017، عدداً من الاتفاقيات مع جهات وبنوك الدولية الدولية والأفريقية، جاء فى صدارة الاتفاقيات الموقعة فى أول

التوقيع على حزمة اتفاقيات مع بنوك “الدولي” والأفريقي والأوروبي

سحر نصر: زيادة التكامل الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة أبرز التوصيات

أحمد عاشور

وقعت الحكومة المصرية على هامش انعقاد مؤتمر أفريقيا 2017، عدداً من الاتفاقيات مع جهات وبنوك الدولية الدولية والأفريقية، جاء فى صدارة الاتفاقيات الموقعة فى أول أيام المنتدي اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والبالغة 1.150 مليار دولار، استكمالاً لقرض بقيمة 3.15 مليار، فى برنامج قروض التنمية المحدد بفترة 3 سنوات.

ويمول البنك الدولي عدداً من البرامج والمشروعات للحد من الفقر، إذ تتركز علي شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.

كما وقع الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “افريكسيمبانك” ومحمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتجاري ” وفاء بنك”، اتفاقية بموجبها سيتم التعاون من خلال مشاركة التجاري “وفا بنك”، في قاعدة أسهم أفريكسيمبانك، فضلا عن استخدام السيولة الزائدة للودائع لتمويل التجارة عبر أفريقيا، إلي جانب التعاون في تحديد المشاريع ذات الصلة وفي مجال التجارة عن طريق التمويل المشترك و تقديم ضمانات لخطوط الائتمان.

ومذكرة التفاهم تنص على أن يكون “التجاري”، قادرا على العمل كوكيل محلي لـ “افريكسيمبانك” من خلال شبكة فروعه المنتشرة في 15 دولة أفريقية.

وقال الدكتور بانديكيت أوراما، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تعد فرصة أمام البنكين لتقديم إسهامات جديدة نحو فتح مجالات واعدة لاستغلال الإمكانات الكامنة بما يحقق الأثر الإنمائي الذي تزداد الحاجة إليه القارة السمراء.

وقال محمد الكتاني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع أفريكسيم بانك يعد علامه فارقه للعلاقه الاستراتيجية طويله الاجل بين البنكين، مضيفاُ، على مدى السنوات الماضية، أسس التجاري وفا بنك مصر “بنك باركليز مصر سابقا”، شراكة قوية ومتنوعة مع أفريكسيمبانك، ومن ثم فإن مذكرة التفاهم الحالية ستساهم فى توسيع نطاق المناطق الجغرافية المستهدفة.

فى سياق متصل قالت سحر نصر، فى كلمتها الإختتامية، أن المؤتمر شهد حضور مكثف من رؤساء الدول، ورؤساء المنظمات الاقليمية والتجمعات الافريقية، لافتة الي أن عدد المشاركين بلغ 3000 مشارك من افريقيا والعالم.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن من اهم توصيات المؤتمر: زيادة التكامل الاقتصادى وتشجيع ضخ استثمارات جديدة بالدول الافريقية لرفع معدلات النمو الاقتصادى والتنمية، اضافة الي اقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجال البنية الاساسية لتدعيم الاستثمار والتبادل التجارى بين دول القارة.

وأوضحت أنه يجب تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقى بين هيئات الاستثمار من أجل زيادة معدلات الاستثمار، فضلاُ عن تنفيذ برامج محفزة لريادة الاعمال وتبنى مبادرات التمويل.

ومن الاتفاقيات ايضًا، توقيع اتفاقية بنك تنمية الصادرات مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيمبانك”، لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار بهدف دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الافريقيه، ويعتبر برنامج دعم ائتمان الصادرات الموقع ، مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها “أفريكسيمبانك”، من خلال الشراكة مع نظيره المصري للحماية من مخاطر سداد القروض وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة و المتوسطة الأجل.

وشملت الإتفاقيات الموقعة على هامش المنتدي الذي اقيم بمدنية شرم الشيخ على مدار 3 أيام، اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك مصر بـ 250 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توقيع “بنك مصر “، مع العربي الأفريقي اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا، الي جانب التوقيع علي منحة مقدمة من الاستثمار الأوروبي بقيمة 400 ألف يورو لدعم دراسات جدوى محطة تحلية غرب الإسكندرية.