التجاري وفا بنك يستحوذ على حصة من أفريكسيمبانك

أحمد عاشور شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مذكرة التفاهم التى وقعها الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، ومحمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتجاري "وفاء بنك". وبموجب الاتفاقية سيتم التعاون من خلال مشاركة…

أحمد عاشور

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مذكرة التفاهم التى وقعها الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكسيمبانك”، ومحمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتجاري “وفاء بنك”.

وبموجب الاتفاقية سيتم التعاون من خلال مشاركة التجاري “وفا بنك”، في قاعدة أسهم أفريكسيمبانك، فضلًا عن استخدام السيولة الزائدة للودائع لتمويل التجارة عبر أفريقيا، إلى جانب التعاون في تحديد المشاريع ذات الصلة، وفي مجال التجارة عن طريق التمويل المشترك وتقديم ضمانات لخطوط الائتمان.

وقال الدكتور بانديكيت أوراما، إن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها -اليوم- تعد فرصة أمام البنكين لتقديم إسهامات جديدة نحو فتح مجالات واعدة لاستغلال الإمكانات الكامنة، بما يحقق الأثر الإنمائي الذي تزداد الحاجة إليه القارة السمراء.

وتابع: المذكرة تضع شراكة إستراتيجية طويلة الأجل بين أفريكسيمبانك والتجاري وفا بنك، كجزء رئيسى من المبادرة المشتركه لدعم التجارة البينية فى دول القارة.

وقال محمد الكتاني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع أفريكسيمبانك يعد علامة فارقة للعلاقة الإستراتيجية طويلة الأجل بين البنكين، مضيفاً: “على مدى السنوات الماضية، أسس التجاري وفا بنك مصر بنك باركليز مصر سابقًا، شراكة قوية ومتنوعة مع أفريكسيمبانك، ومن ثم فإن مذكرة التفاهم الحالية ستساهم فى توسع نطاق المناطق الجغرافية المستهدفة”.