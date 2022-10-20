التجاري وفا بنك يرعى النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ «27 COP»

شارك التجاري وفا بنك كراع ذهبي للنموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ “27 COP“، وذلك بهدف تقديم الدعم المعرفي للطالب؛ من خلال إقامة ندوات للتثقيف المالي على هامش الحدث.

وتبرز الندوة الدور الذي يلعبه الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتناول الندوات أهمية الادخار وخدمات ومنتجات البنك المختلفة لتشجيع الطالب وإدراجهم ضمن المنظومة المالية.

ويأتي الحدث متزامنًا مع فعاليات الشمول المالي للادخار من 15 إلى 31 أكتوبر الحالى تحت رعاية البنك المركزي المصري؛ حيث يقدم التجاري وفا بنك حسابات التوفير” Wafa Account Saver” بدون مصاريف فتح حساب، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة “معاكي” للخصم المباشر (للسيدات) وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات ميزة بدون مصاريف إصدار.

إستراتيجية التجاري وفا البنك

ويتوفر فتح الحسابات من خلال جناح ترويجي للبنك في الجامعة البريطانية طوال أيام المؤتمر من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري.



يُذكر أن هذه الرعاية تأتي متماشية مع إستراتيجية التجاري وفا بنك نحو دعم القضايا المستدامة، وإيمانا منه بجدوى هذا النموذج للشباب والذي يتولى رعايته الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي “COP27″، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.