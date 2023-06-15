«التجاري وفا بنك» يحصل على جائزة EMEA Finance لأفضل سندات توريق في أفريقيا لعام 2022

حصل التجاري وفا بنك إيجيبت على جائزة أفضل سندات توريق في أفريقيا لعام 2022 من مجلة EMEA Finance والتي تعد من الدوريات المالية المتخصصة والرائدة في تغطية أحدث تطورات القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لمشاركة البنك مع سبعة بنوك أخرى في نجاح أكبر إصدار في السوق المصري وهو الإصدار السابع لسندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه مصري مدعومًا بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال معاوية الصقلي – العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت «نعتز بدورنا في طرح هذا السند الداعم لتطوير المناطق العمرانية الجديدة وإدراج مدن الجيل الرابع والذي يأتي متماشيًا مع رؤية مصر 2030».

يُذكر أن البنك له باع في الحصول على جوائز مماثلة خلال السنوات الماضية، وكان قد شارك خلال العام الجاري في ثلاثة سندات توريق لصالح شركات تأجير تمويلي حيث شارك في السند الخاص بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.

وبلغ إجمالي حجم الاصدار حوالي 790 مليون جنيه مصري وشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) وبلغ إجمالي حجم الاصدار حوالي 1.1 مليار جنيه مصري وشركة إنماء للتمويل وبلغ إجمالي حجم الاصدار حوالي 759 مليون جنيه مصري.