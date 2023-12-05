التجاري وفا بنك إيجيبت يطلق مشروع «بنان» بمشاركة مؤسسة شباب القادة

قرر إيجيبت إطلاق برنامج جديد تحت شعار “بنان” بالشراكة مع مؤسسة شباب القادة وتحت رعاية المجلس القومي للمرأة.

برنامج بنان

وافتتح معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت ورشة عمل “بنان” وحضر الافتتاح عبد الرفيع الهاشمي، نائب العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، وأحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة سارة إبراهيم، رئيس قطاع الشمول المالي والحوكمة والشؤون المؤسسية ودينا حسين، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب.

علق معاوية الصقلي خلال الافتتاح قائلاً “إن هذا المشروع يأتي ليكمل مسيرة التجاري وفا بنك إيجيبت لدعم طالبات التعليم الفني حيث حث البنك على تركيز مجهوداته لتطوير البرنامج من مجرد دعم مادي لإنشاء فكرة مشروع كامل لتأمين مستقبل كل طالبة مشاركة على المستوى المهني والفني في السوق المصري”.

وأضاف عبد الرفيع الهاشمي: “نشكر مؤسسة شباب القادة للمجهود والحماسة الظاهرين منذ بداية التعاون في 2019 ونتمنى للجميع النجاح المستمر”.

ومن جانبهم، أكد أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة “أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استمرار الجهود التي بذلتها المؤسسة في تمكين الشباب والفتيات خلال الستة أعوام الماضية، من خلال تدريبات تقنية ولتطوير المنتج المصري بأيادي مصرية وأكد سعادته باستمرار الشراكة بين المؤسسة والتجاري وفا بنك إيجيبت خلال الثلاث أعوام الماضية لدعم طالبات التعليم الفني ورائدات الأعمال المصريات”

وفي نفس السياق، قالت دينا حسين” إن برنامج بنان يهدف بشكل أساسي لدعم رائدات الأعمال، كما أنه يساعد من خلاله عرض مساهماتهم الملهمة للمجتمع المصري”

وتم وضع خطة متكاملة الأركان لمدة عامين لدعم وتمكين عدد 75 من متخرجات برنامج “ٍهي تقود” لضمان استدامة مشروعاتهم كهدف أساسي، حيث يتضمن البرنامج أربع محاور أساسية متكاملة يسعى البنك من خلالها لضمان فاعلية البرنامج وهي إنشاء ورشة ومركز تدريب مجهزة بكافة المعدات والأدوات اللازمة للأعمال اليدوية والتكنولوجية. كما سيتم تخصيص معرض دائم في مقر الورشة لتحفيز رائدات الأعمال على تسويق منتجاتهم وصقل مهارات البيعية والقدرة على التعامل مع العملاء. وفي العام الثاني، سيتم إطلاق موقع الكتروني رسمي كأول منصة إلكترونية لمواكبة التغييرات في أوجه البيع والتوجه نحو الرقمنة ويتضمن المحور الأخير العنصر الخاص بتقنيات التكنولوجية والحلول المبتكرة وسيتضمن مسابقة تكنولوجية للمشاركات.

تأتي هذه الشراكة مكملة لبرنامج “هي تقود” والذي يتبناه البنك منذ عام 2019 بإجمالي 300 مستفيدة من طالبات التعليم الفني واستمراراً للتعاون المثمر مع مؤسسة شباب القادة بعد النجاح الذي شهده البرنامج خلال الأعوام الماضية.

وتجدر الإشارة، أنه قد تم التعاون مع مركز كوكوون الثقافي وبنك الكساء المصري لتوفير ورشة عمل لعدد 15 طالبة من المهتمات بصناعة الأزياء من مشروع “بنان” بهدف تزويدهن بالأدوات الأساسية ليصبحن رائدات في صناعة الأزياء المستدامة وتزويدهن بالمعلومات والموارد الأساسية لمساعدتهن على إنشاء مجموعة ملابس أصلية ومستدامة والتي سيتم عرضها بعد ذلك عبر منصات رقمية وغير رقمية من خلال شبكة الاستدامة لدى مركز كوكوون الثقافي والعديد من منصاتهم المختلفة