التجاري وفا بنك إيجيبت: ماكينزى آند كومبانى يضع استراتيجية السنوات الخمس المقبل

المال –خاص تأكيدا لما نشرته "المال" ، قال التجارى وفا بنك إيجيبت – اليوم الثلاثاء - أنه تعاقد مع شركة "ماكينزى آند كومبانى" للإستشارات لوضع استراتيجية عمل البنك فى السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة يتزامن ذلك مع قيام البنك…

المال –خاص

تأكيدا لما نشرته “المال” ، قال التجارى وفا بنك إيجيبت – اليوم الثلاثاء – أنه تعاقد مع شركة “ماكينزى آند كومبانى” للإستشارات لوضع استراتيجية عمل البنك فى السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة

يتزامن ذلك مع قيام البنك المغربي – قبل أيام- بالكشف عن تغيير الاسم والعلامة التجارية من “باركليز – مصر” إلى التجاري وفا بنك إيجيبت وقيامه بإجراء تعديلات في مجلس الإدارة.

وأعلنت المجموعة المغربية – مطلع مايو الماضي- عن الانتهاء من عملية شراء “باركليز مصر” وبدأت في 3 نوفمبر الجاري العمل تحت الاسم والعلامة التجارية الجديدة “التجاري وفا بنك إيجيبت ” عبر 55 فرعاً تغطي محافظات الجمهورية.

وذكر البنك أنه تم الإتفاق على الملامح العامة لاستراتيجية التحرك في السوق المصرية ، وفي انتظار الخطة التفصيلية بالتعاون مع مكتب “ماكينزي آند كومباني” والتي تغطي السنوات الخمس المقبلة، وتشمل الهيكل الإداري والنشاط المصرفي.

وشهدت الإدارة التنفيذية للبنك تعيين كل من محمد حمليلي رئيساً لقطاع العمليات وعبد الرفيع الهاشمي رئيساً لقطاعي التجزئة المصرفية والأعمال وهما من ذوي الخبرات المصرفية بالمجموعة الأم مع الإبقاء على أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للبنك وهم: هلا صقر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومحمد شريف رئيس القطاع المالي وعضو مجلس الإدارة وسعيد الناضورى رئيس قطاع المخاطر وعضو مجلس الإدارة ومحمود بهاء رئيس قطاع الخزانة وتامر راغب رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية وشادي كمال رئيس قطاع شئون الإدارة التنفيذية والإستراتيجية وسارة إبراهيم رئيس قطاع التسويق والشئون المؤسسية وأمل موسى رئيس قطاع الشئون القانونية ووليد وطني رئيس قطاع الموارد البشرية.

وتعمل المجموعة المغربية فى 26 دولة، من خلال أكثر من 4 آلاف فرع مصرفي ويعمل بها نحو 19.400 موظفا، وتتولى إدارة محافظ ما يقرب من 8.8 مليون عميل، بينما تدير الذراع المصرية “التجارى وفا بنك إيجيبت ” عملياتها عبر 55 فرعا و69 ماكينة صراف آلى، و 1.550 موظفا يخدمون قرابة 120 ألف عميل، وفق بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

وتركز الاستراتيجية المستقبلية للبنك المصري، على تقديم خدمات تمويلية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتسعى إلى نقل خبرات المجموعة فى 26 سوقا أفريقية وأوروبية لخدمة الشركات المحلية، والإقليمية العاملة فى مصر، فى مجالات تمويل المشروعات، والخدمات الاستشارية وفق تصريحات لمدير عام بمجموعة التجاري وفا بنك إسماعيل الدويرى، خلال مشاركته في مؤتمر “يورومنى” سبتمبر الماضي.

